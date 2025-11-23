心虛拒檢開車衝撞警車致員警受傷逃離現場 原來是毒品及竊盜慣犯

林男駕車拒檢衝撞警車致員警受傷，判刑8個月。（資料照）

林姓男子深夜駕車停靠路邊怠速引起巡邏員警注意，上前盤查時，林男卻心虛拒檢，開車衝撞警車後逃逸，造成1名警員手指受傷，警方事後將林男查緝到案，發現林男有毒品、竊盜、及搶奪等前科，但查獲時並未發現可疑違禁品，以妨害公務等罪嫌送辦，屏東地院依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處林男8個月徒刑，可上訴。

林男去年6月間深夜駕車搭載友人停在屏東市區路邊怠速，王姓及林姓2名警員騎機車巡邏經過時發現可疑，遂上前盤查，林男卻心虛拒檢，倒車衝撞警車後加速逃離現場，導致林姓警員手指受傷，警方事後將林男查緝到案，發現林男有竊盜、搶奪及毒品等多項前科，疑暗藏不法才拒檢，但並未查獲可疑違禁品，依妨害公務等罪嫌送辦。

林男到案後供稱，當時只是不想被警方盤查才這樣做，並沒有想清楚後果。屏東地院認為林男前科科累累，素行不佳，以強暴方式妨害警員執行盤查勤務，並導致員警手指受傷（未提出告訴），實不足取，但案卷內並無林男涉及其他刑案罪證，依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處林男8個月徒刑。

