為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    88歲翁身綁土製炸彈參拜廟宇引爆 臟器外露搶救中

    2025/11/23 10:37 記者吳昇儒／基隆報導
    警方到場拉起封鎖線，進行採證。（記者吳昇儒翻攝）

    警方到場拉起封鎖線，進行採證。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市一名88歲湯姓老翁今日上午8時25分，前往調和街一處宮廟內參拜完神像後，竟點燃身上綑綁的炸魚用土製炸彈。引爆後老翁突然倒彈倒地，臟器外露。因爆炸聲音猛烈，附近民眾一度以為發生氣爆，趕緊通報警、消到場。救護人員立刻將傷重的老翁送往醫院搶救，現仍急救中。

    警方調閱監視器發現，湯翁疑似在身上綁了炸彈，前往廟內參拜後，點燃胸口引信，炸彈被引爆後，老翁當場倒地，現場留下一灘血跡，身上的萬元現金也隨之噴出。

    救護人員到場後，立刻檢視其傷勢，發現老翁臟器外露，傷勢嚴重，緊急送往醫院搶救，現仍未脫離險境。

    據悉，老翁是資深漁民，10多年前退休後，已將漁船售出，近幾年都是獨居家中，周邊仍有親友關心，但因其早年曾經會製作土製炸彈炸魚，所以此次疑似製作好炸彈後，點燃引爆，原因仍待釐清。

    老翁姪子表示，每天都會跟湯翁碰面，但都沒有發現任何異常狀況，他也常到廟裡跟周遭鄰居泡茶聊天，不知道為什麼會發生這樣的情形。

    警方目前已調閱周邊監視器，並詢問鄰居及經常接觸的親屬，釐清湯翁引爆炸彈的原因。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播