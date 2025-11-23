為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    妻學花藝竟與花店老闆「拈花惹草」 綠帽夫傷心：只判賠12萬

    2025/11/23 10:31 記者王俊忠／台南報導
    T姓男子控訴妻子學花藝竟與花店L姓老闆學到去上床嘿咻，台南地院上訴審判L男要賠十二萬元給人夫T男確定。（上床示意圖，與本案內容無關）

    T姓男子控訴妻子學花藝竟與花店L姓老闆學到去上床嘿咻，台南地院上訴審判L男要賠十二萬元給人夫T男確定。（上床示意圖，與本案內容無關）

    1名T姓男子與S姓女子結婚後育有子女，T男發現妻子因學習花藝結識花店的L姓老闆，兩人於2023年9月間在L男經營的花店、咖啡廳及車上、白河區1家渡假會館發生多次性關係。人夫控訴花店老闆害他與妻子分居、婚姻破裂，求償50萬元。台南地院上訴審法官判花店老闆要賠12萬元定讞。

    T男認為，台南地院簡易庭判賠12萬元過低，事實上，L男是花店與咖啡廳的經營者，收入並非如L男所說營收不高、沒什麼錢，L男的收入應比法院調閱的稅務財產及所得資料更高；且L男與其妻的交往時間至少持續到2024年1月間，不只到2023年10月，侵害他配偶權的時間更長，害他與妻子分居、婚姻面臨破碎、須扶養子女與母親，主張L男應多賠償38萬元。

    L男則說，對T男主張其侵害配偶權的事實並不爭執，但他的確從2023年10月起就不再跟S女來往、沒有連絡，T男說他持續與S女交往到2024年1月並無證據，法官判他賠12萬元沒有不當；T男要求他多賠38萬元並不合理。

    台南地院上訴審根據原、被告雙方說法與調查相關事證，認定L男與S女確在2023年9月間發生數次性行為，不法侵害T男的配偶權且情節重大。但法官認為，慰撫金的核算並不因L男侵權後是否持續與S女連絡、連絡時間長短或實際收入是否略增而受到影響；L男經營花店、咖啡廳的收入情形，都已在簡易庭審酌範圍內，因此仍判L男應賠12萬元給T男確定。

