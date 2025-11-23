TWICE高雄演唱會 場外違規攤販爆衝突

員警巡邏取締兜售應援小物攤商。（記者洪臣宏攝）

韓國團體TWICE22日在高雄開唱，人氣搶搶滾，吸引攤商兜售應援小物，卻傳出陳姓攤商不服取締，甩開員警至其跌倒成傷，陳男吃上妨害公務及傷害罪嫌2條官司。左營分局表示，世運主場館今（23）日仍有一場演出，將持續取締違規攤商。

TWICE成立10年首度在台灣演出，粉絲前往朝聖，不少攤商也看好賺錢機會，前往世運主場館場外兜售燈牌、手燈等應援小物，警方則於昨天下午起開始執行勸離、取締勤務。

夜間6時許，陳員於執勤中盤查違規攤販時，攤商25歲陳男拒不配合身分查證，並拉著攤車企圖逃離現場、不服取締，陳員上前制止，遭該攤商甩開致跌倒，造成右膝與手指挫傷，警方立即將攤商帶返左營派出所釐清案情，陳員先至會場醫護站接受初步傷口處置後，再前往醫院驗傷，全案依妨害公務及傷害罪嫌將攤商陳男依法送辦。

分局長謝承甫亦於第一時間前往關懷、慰問陳員，並指示依規定辦理後續照護事宜。警方呼籲，民眾遇員警執行公務應配合相關查證，不得以暴力或抗拒方式規避，相關違法行為將依法究辦，以維護執勤安全與公共秩序。

陳姓攤商不服取締吃下官司。（民眾提供）

陳姓員警取締時跌倒受傷。（民眾提供）

