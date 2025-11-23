渣夫竟將嬰孩交小三帶 人妻怒求償200萬

渣夫竟將嬰孩交給小三照顧，人妻怒求償200萬。（情境照）

新竹陳女發現丈夫張男在孩子出生後就態度轉變，甚至說要離婚，經找徵信社跟蹤，赫然發現丈夫在外面與小三共築愛巢，且更可怕的是小三居然幫忙帶孩子，陳女憤而提告向張男求償100萬元，新竹地院認為張男與小三公然牽手出雙入對，侵害配偶權無誤，判賠15萬元。

105年結婚育有1子的陳女說，孩子出生後，丈夫張男對她態度大轉變，多日加班到半夜未歸，甚至於去年2月藉故吵架，要求離婚，隨後即搬走不知去向。分居期間張男謊稱係因她日常家務、生活態度等讓他無法忍受，無視她屢次求好，希望挽回家庭，完全拒絕與對談，更於去年8月直接向法院提起離婚訴訟。

陳女深覺有異，委請徵信社蒐證，竟見張男與不明女子同居於新竹市北區某社區，二人不僅一起逛街、夜市、在賣場、超市或餐廳採購，期間不乏牽手、身體互靠行為，甚至一同購買兒童玩具或讀物，如同親密愛侶、夫妻，她收到徵信社資料後，精神相當痛苦，深感受到背叛，以及長期以來對丈夫各種忍讓，其實都是白費力氣的失落感。

更自責自己最初居然會同意與張男輪流帶孩子，讓其外遇對象有機會接觸、照顧孩子，悔恨之餘讓她不得不求助專業機構進行心理支持，憤而要求張男賠償精神慰撫金100萬元。且張男曾拒絕透露幼子所在位置，打算長期藏匿，不讓她接觸孩子，以此作為武器逼迫離婚，又讓外遇對象照顧未滿1歲的幼子，使幼子置於生命、身體危害風險當中，此部分再請求賠償精神慰撫金100萬元。合計要求張男賠償200萬元。

法官勘驗照片，有多張照片均係張男與小三並肩緊靠行走，或小三手勾張男手臂、或兩人牽手照片，此部分判張男需賠償15萬元。

至於因張男行為而使陳女行使親權受到妨害一事，法官認為因張男主觀上認由其負責照顧未成年子女較符合未成年子女最佳利益，且持續時間尚屬短暫，依其情節尚非重大，此部分駁回陳女求償。

