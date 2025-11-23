為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    阿兵哥將15歲女網友帶回住處嚐禁果 代價40萬換緩刑

    2025/11/23 08:28 記者蔡彰盛／新竹報導
    阿兵哥將15歲女網友帶回住處嚐禁果，代價40萬換緩刑。（情境照）

    新竹葉姓現役軍人在網路上認識未滿16歲的少女小美（化名），竟帶回住處發生關係，事後還兩度在住處脫衣摸胸，經小美家長得知後憤而提告，葉男賠償40萬元換取緩刑，新竹地院依姦淫幼女等罪判刑10月。

    法官調查，葉姓現役軍人去年11月間，透過網路結識小美，相約見面後，帶回竹市東區住處房間內獨處，在未違反小美意願情形下，將其衣褲脫去，撫摸胸部及下體後，接續以其手指、陰莖性交得逞。

    今年1月葉男與小美相約見面後，兩度帶回住處房間內獨處，將其衣物拉起撫摸胸部猥褻得逞。

    法官審酌葉男明知小美案發時年紀甚輕，對於男女情慾之事尚屬懵懂，就其性自主權認知未趨成熟，竟僅為滿足一時性慾而與未滿16歲少女分別性交或猥褻，所為實已有害少女對性觀念之正常發展、對其身心亦造成影響。

    然因葉男並未違反少女意願，並於犯後積極與少女與家長達成調解，答應賠償40萬元，最後法官依現役軍人犯姦淫與猥褻幼女罪判刑10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內履行調解筆錄內容，並接受法治教育課程2場次且禁止對小美實施不法侵害行為。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

