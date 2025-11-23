超越鄭「捷」？嘉義男網路發文恐嚇「隨機殺人」判刑4月

何姓男子被警方逮捕。（資料照，警方提供）

嘉義縣何姓男子剛出獄不到半年，因與家人不睦，今年10月20日用手機在網路發文「我會！！大量吸毒！！去火車站～車廂內～隨機殺人！鄭捷 我會超越你」，民眾發現報案，警方將其逮捕，檢方聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院日前依犯恐嚇公眾罪，判何男有期徒刑4月，得易科罰金。

何姓男子曾因毒品等案件，分別被判處有期徒刑2月、6月、8月及1年，已執行完畢出監，但相隔不到半年，10月20日下午5點55分，在嘉義縣中埔鄉一間超商，以帳號「紅靈酥」在臉書發文，「10/22我會！！大量吸毒！！去火車站～車廂內～隨機殺人！鄭捷 我會超越你」、「毒品咖啡包K他命 搖頭丸 安非他命 海洛因LSD大麻 這就是我的！！人生！！」

嘉義市警方獲報，隔天循線將何男逮捕，何男坦承犯案，經檢方調查聲請簡易判決。

嘉義地院判決指出，何男曾被判刑入監，5年內故意再犯有期徒刑以上罪，為累犯，依法加重其刑；審酌何男僅因與家人相處不睦，未能理性處理化解，竟貼文恐嚇公眾，對社會秩序產生危害，依恐嚇公眾罪判處何男有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

