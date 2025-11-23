為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    獨家》「騙扁小子」黃琪花招吞2300萬 男密友因成「使用人」脫身

    2025/11/23 00:37 記者王捷／台南報導
    「騙扁小子」黃琪。（資料照）

    「騙扁小子」黃琪跟蘇姓男密友被控吞走劉姓女子2億2800萬日幣。台南地方法院判賠2321萬元，但蘇姓男子二審脫身，因為他屬於黃琪的「使用人」，不用對劉女負責；劉女想上訴三審，但因為程序不符，20日被駁回。

    劉女自2019年起將存放在日本銀行的日幣交由黃男處理，黃男指示蘇男、謝男多次領出大筆現鈔，並以自己名義向日本與台灣海關申報。合議庭認為，黃男是以自己身分處理他人資金，並非幫忙提袋，足以認定雙方存在委任法律關係。

    劉女主張，黃男帶回2億2800萬日幣，其中1億日幣折算2321萬元未獲返還，所以提起部分請求。黃男辯稱，相關款項部分用來抵償借款，這是他代墊蘇富比拍賣購畫與名柏金包牌包的費用，其餘也已交付現金或提存法院。法院比對證人證述與金流後認為，認為借貸說法薄弱，無從認定債務已清償。

    法院認為，蘇男最多能被認定是黃男的「使用人」，意思不是誰「使用」誰，而是指蘇男是替謝男跑腿，向劉女助理在日本銀行領取現金，申報帶回台灣後再交給黃男，從未與劉女直接接觸，兩審法院都認為蘇男不用負擔賠償責任。

    劉女不服敗訴結果，仍向第三審提起上訴，但民事第三審必須繳納裁判費並委任律師。高等法院台南分院說明，曾裁定命劉女限期補繳裁判費，並補正律師委任狀，她卻逾期未補正也未聲請訴訟救助，合議庭因此認定上訴不合法，以裁定駁回。

