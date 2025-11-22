一天收入4000元！「提款卡測試手」在家上班 彰化警方用這方法逮到

「提款卡測試手」是詐騙分工的一員，以前都去ATM測試，現在都在家上班。示意圖。（記者顏宏駿攝）

彰化縣一名逃逸外勞阮男，被詐團吸收，擔任的是「提款卡測試手」，他的工作幾乎是「在家上班」，用筆電結合讀卡機，把人頭帳戶的提款卡插入，確認是否為警示帳戶、可否領錢，再交還給詐團，一天收入4000元。

過去這種工作都在公開場所的ATM，常因多次提領被銀行或超商店員識破報警，風險超高；但近年詐團技術提升，可以在電腦加裝軟體，直接在家中用筆電插卡，因此「提款卡測試手」越來越難抓。

溪湖警分局靠著線報，結合監視器畫面，找出阮男出入的熱點，佈線多時終於逮到他，現場起獲一支工作手機，犯行無法抵賴。阮男害24名被害人共損失119萬元，一審判被2年11月，二審改判4年。

溪湖警分局偵查隊長吳建明說，他們接獲線報指稱，有逃逸外勞專門在住處做「提款卡測試手」，1天收入就有4、5000元，後來鎖定阮男，發現他不定時到某公園取大量的提款卡，在監控時機成熟搜索其住處，果然見到一部筆電和插卡機及大批已經做了編號的提款卡。

吳建明表示，現場的關鍵證物是「工作手機」，阮男在每一次測試完畢後，就會拍照回傳給「上手」，並紀錄該提款卡尚餘多少錢，罪證明確。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

