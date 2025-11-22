為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    一天收入4000元！「提款卡測試手」在家上班 彰化警方用這方法逮到

    2025/11/22 22:32 記者顏宏駿／彰化報導
    「提款卡測試手」是詐騙分工的一員，以前都去ATM測試，現在都在家上班。示意圖。（記者顏宏駿攝）

    「提款卡測試手」是詐騙分工的一員，以前都去ATM測試，現在都在家上班。示意圖。（記者顏宏駿攝）

    彰化縣一名逃逸外勞阮男，被詐團吸收，擔任的是「提款卡測試手」，他的工作幾乎是「在家上班」，用筆電結合讀卡機，把人頭帳戶的提款卡插入，確認是否為警示帳戶、可否領錢，再交還給詐團，一天收入4000元。

    過去這種工作都在公開場所的ATM，常因多次提領被銀行或超商店員識破報警，風險超高；但近年詐團技術提升，可以在電腦加裝軟體，直接在家中用筆電插卡，因此「提款卡測試手」越來越難抓。

    溪湖警分局靠著線報，結合監視器畫面，找出阮男出入的熱點，佈線多時終於逮到他，現場起獲一支工作手機，犯行無法抵賴。阮男害24名被害人共損失119萬元，一審判被2年11月，二審改判4年。

    溪湖警分局偵查隊長吳建明說，他們接獲線報指稱，有逃逸外勞專門在住處做「提款卡測試手」，1天收入就有4、5000元，後來鎖定阮男，發現他不定時到某公園取大量的提款卡，在監控時機成熟搜索其住處，果然見到一部筆電和插卡機及大批已經做了編號的提款卡。

    吳建明表示，現場的關鍵證物是「工作手機」，阮男在每一次測試完畢後，就會拍照回傳給「上手」，並紀錄該提款卡尚餘多少錢，罪證明確。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播