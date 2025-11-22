11/22 今彩539頭獎開1注！800萬獎落新北

11/22 今彩539頭獎開1注！800萬獎落新北2025/11/22 22:12 即時新聞／綜合報導
11月22日開獎的第114000283期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）
11月22日開獎的第114000283期今彩539頭獎開出1注，由新北市永和區得和路349號1樓「招財進寶企業社」開出。
第114000283期今彩539中獎號碼為「10、13、32、33、37」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共173注中獎，每注可得2萬元；參獎共6245注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6004注中獎，每注可得50元。
請繼續往下閱讀...
第114000283期39樂合彩中獎號碼為「10、13、32、33、37」，四合摃龜；三合共128注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9370注中獎，每注可得1125元。
第114000283期3星彩中獎號碼為「420」，壹獎共101注中獎，每注可得5000元。
第114000283期4星彩中獎號碼為「2927」，壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）
熱門賽事、球星動態不漏接