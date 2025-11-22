為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台南後壁烏樹林廢棄場惡火 濃煙浮現李小龍臉孔畫面曝光

    2025/11/22 22:00 記者楊金城／台南報導
    網友指這團濃煙（圓圈處）像極李小龍的臉孔，有頭髮、眉毛、眼睛、嘴巴，神韻也像。（記者楊金城攝）

    網友指這團濃煙（圓圈處）像極李小龍的臉孔，有頭髮、眉毛、眼睛、嘴巴，神韻也像。（記者楊金城攝）

    台南後壁區烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場，21日晚上發生大火，火光衝天，有網友在本報拍攝的火場照片中，發現濃煙中竟浮現李小龍的臉部輪廓，另張照片中也有團像老鼠的濃煙，在網路引發熱議。

    烏樹林廢棄物暫置場前晚大火延燒初期，垃圾山的廢棄物、廢木枝、波浪板堆高近20公尺高，當中也有大批雜物、泡棉，加上內有沼氣、燃燒數量多達7.5萬噸，大火竄燒時因此冒出大量濃煙和火舌。

    有網友在本報拍攝的火場照中，發現有團濃煙像極李小龍的臉孔，有頭髮、眉毛、眼睛、嘴巴，神韻也像，讓其它網友看了覺得真的很像；另張像是老鼠輪廓的黑煙火場照，有的人則說像隻狗，像不像就看你是否想像出來。

    烏樹林廢棄物暫置場今天（22日）持續動用怪手挖開廢木堆、廢棄物再澆水滅火、降溫，完全撲滅要再花上些時間。

    李小龍。（國家影視聽中心提供）

    李小龍。（國家影視聽中心提供）

    火場黑煙呈現老鼠輪廓（左側圓圈處）。（記者楊金城攝）

    火場黑煙呈現老鼠輪廓（左側圓圈處）。（記者楊金城攝）

    烏樹林廢棄物暫置場昨晚大火燒最旺時，在60公尺外都受不了高溫。（記者楊金城攝）

    烏樹林廢棄物暫置場昨晚大火燒最旺時，在60公尺外都受不了高溫。（記者楊金城攝）

    烏樹林廢棄物暫置場持續進行火場清理。（記者楊金城攝）

    烏樹林廢棄物暫置場持續進行火場清理。（記者楊金城攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播