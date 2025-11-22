為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    女童圍棋課遭「摸嘴碰腰」 官司打6年男師賠3萬

    2025/11/22 20:56 記者王捷／台南報導
    女童控幼兒園圍棋老師上課碰嘴碰腰，求償60萬。（示意圖）

    女童控幼兒園圍棋老師上課碰嘴碰腰，求償60萬。（示意圖）

    小一女童指控幼兒園圍棋老師上課時以手碰觸她嘴巴和側腰，請求60萬元慰撫金，台南地方法院認定已侵害身體自主權但金額過高，只判賠3萬元。女學生不服上訴，幼兒園也提附帶上訴爭執是否要負連帶責任，高等法院台南分院近日全數駁回，不得再上訴。

    女學生就讀台南一間私立幼兒園時，2019年4月9日在課後圍棋才藝班上課，杜姓老師在教室內以手指碰觸她的嘴巴與側腰。事後她感到害怕不安，由母親陪同到嘉南療養院就診並接受心理諮商，主張因此罹患創傷後壓力症候群，依民法侵權行為與性騷擾防治規定，向杜男與幼兒園共同請求60萬元慰撫金及利息。

    杜男辯稱，當時只是提醒學生專心與訂正作業，以指背輕碰嘴巴與側腰，並無性意圖，與女學生日後被醫師懷疑有創傷後壓力症候群無關。幼兒園則說，杜男不是正式員工，授課期間已有巡堂與監視器，園方已盡注意義務。高院調閱嘉南療養院函文與相關資料後認為，診斷多依母親轉述，女學生無法具體說出症狀，紀錄又提到她曾遭遇其他疑似不當管教，難以確認罹病，更無法認定全由這次碰觸引起。

    不過，高院認定，未經同意碰觸學生身體，從監視畫面可見女學生閃躲，已侵害身體自主權且情節不輕，仍應給予慰撫，酌定由杜男賠償3萬元。法院並認為，幼兒園統一規畫課後才藝課程與收費，授課時安排點名與巡堂監看，足見杜男在客觀上是為園方授課的受僱人，園方又未證明已盡監督義務，須與杜男連帶負責；女學生與幼兒園分別上訴與附帶上訴，高院全數駁回，判決確定。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

