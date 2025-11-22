離家37年一毛都沒出!70歲老父回頭要女兒2千孝親費 結局曝光

70歲的王男離婚37年未養2女，台南地院認未盡扶養義務重大，裁定免除2女扶養義務。（記者王捷攝）

70多歲王男離婚後離家37年，未扶養2位女兒，但他認為現在無業又無財產，女兒也成年了，每月要各付1000元扶養費給他，女兒反指從小由外公外婆撫養，聲請免除扶養義務，台南地院裁定免除女兒的扶養義務。

裁定指出，王男與前妻結婚後生下2名女兒，1988年離婚，約定子女權利義務由前妻負擔，他離婚後即未再支付任何生活費。其後王男再婚，又與第二任妻子生下一子一女，2011年再度離婚，現年超過70歲，領有中度身心障礙證明，自稱因健康欠佳找不到工作，名下也沒有車輛與不動產，難以維持生活。

王男認為，2位女兒與再婚後的一子一女都已成年，具工作能力與收入，依法應按親等與照顧情形分攤扶養義務，因此向2女聲請，自今年5月起每月各給付1000元，作為老年生活費。2名女兒則答辯，自己自出生後就由外公外婆扶養，與舅舅同住成長，從未與父親共同生活，也沒收過父親任何扶養費，長年欠缺實際照顧。

合議庭說明，依民法規定，直系血親卑親屬雖為尊親屬的第一順序扶養義務人，但受扶養權利人如對負扶養義務人無正當理由，未盡扶養義務且情節重大，法院得減輕或免除扶養義務。王男與2女在調解程序中同意，由法院裁定是否免除扶養義務，並共同確認他自離婚後未曾照顧與扶養2名女兒。法院審酌若仍命2女負擔扶養義務顯失公平，依民法第1118條之1裁定免除2女對王男的扶養義務，並駁回王男聲請，程序費用由王男負擔，全案仍可抗告。

