    首頁 > 社會

    屏東瑪家獅王瀑布戲水3男女骨折重傷 空勤直升機吊掛送醫

    2025/11/22 19:28 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東縣消防局請求空勤支援後送3名傷者。（屏東縣消防局提供）

    屏東縣消防局請求空勤支援後送3名傷者。（屏東縣消防局提供）

    屏東縣瑪家鄉舊排灣部落獅王瀑布今天下午有遊客腿部及顱底骨折，所幸3人都仍有意識，消防人員獲報即刻上山救援，但地形難以用擔架搬運，申請空勤支援後送。

    屏東縣消防局指出，下午1點33分接獲瑪家所員警報案，獅王瀑布下方100公尺有民眾需要救護案件，隨即出動三地門、瑪家分隊、特搜及第一大隊共計6車14人趕往搶救，由第一大隊長陳昆武帶隊指揮。

    瑪家分隊下午3點29分到場，3名傷者清醒，不過傷勢相對嚴重，其中1名男子右大腿骨折與頭部受傷、1名男子膝蓋骨折、1名女子疑似有顱底骨折，消防人員費盡千辛萬苦上山，但路面都是碎石，而且非常陡峭，搬運下山難度極高，即刻評估並向消防署請求空中勤務總隊支援。

    今天天氣放晴，能見度尚可，下午山區也未出現雲雨，陳昆武下午5點5分回報，空中勤務總隊直升機吊掛成功，10分鐘後空勤直升機抵達長治特搜大隊，由麟洛、屏東及長治救護車載送3名傷者到屏東基督教醫院治療。

    消防人員上山救援。（屏東縣消防局提供）

    消防人員上山救援。（屏東縣消防局提供）

    男子腿部骨折。（屏東縣消防局提供）

    男子腿部骨折。（屏東縣消防局提供）

    女子疑似顱底骨折。（屏東縣消防局提供）

    女子疑似顱底骨折。（屏東縣消防局提供）

    男子膝蓋骨折。（屏東縣消防局提供）

    男子膝蓋骨折。（屏東縣消防局提供）

    麟洛、屏東及長治救護車轉送3名傷者就醫。（屏東縣消防局提供）

    麟洛、屏東及長治救護車轉送3名傷者就醫。（屏東縣消防局提供）

