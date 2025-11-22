竹縣消防猛男、帥妹展演秀掀熱潮 形象月曆明起憑發票兌換

2026年新竹縣消防形象宣導月曆今天在遠東百貨竹北店發表。（新竹縣消防局提供）

2026年新竹縣消防形象宣導月曆今天在遠東百貨竹北店發表，消防猛男、帥妹展現健美身材，並展演高空垂降等專業技能，在攻城獅慕獅女孩熱舞助陣下，讓觀眾熱血沸騰；明起即可於全縣15個消防分隊，捐5張發票來兌換限量月曆。

副縣長陳見賢表示，新竹縣消防形象宣導月曆十分搶手，感謝新竹縣議會的支持，讓消防員不分晝夜守護民眾安全的一面，能透過月曆的方式展現在民眾面前，每位消防員肌肉上的線條，都是為了工作而努力健身的累積，也盼望民眾在欣賞之餘，能體會到消防工作的辛苦，珍惜急救資源。

新竹縣消防局指出，月曆主角各具特色，在攝影師鏡頭下呈現，個個都極具「型」與「美」，月曆內容也搭配各種防災宣導，充實民眾消防基本常識。參與發表會的民眾，憑號碼牌及5張發票搶先兌換月曆，並開心地索取月曆主角簽名及合影。

明天（23日）上午8時30分起，消防局竹北、竹東、新埔、湖口、山崎、關西、寶山、芎林、高鐵、二重、新工分隊、新豐、北埔、尖石、五峰等15個分隊，總計提供3500份月曆，民眾憑11月至12月的紙本發票5張兌換月曆1份，每人限兌換2份，兌完為止，所兌換的發票將全數捐贈新竹縣弱勢團體或機構。消防局也在臉書粉絲專頁發起「打卡抽月曆」活動。

消防猛男、帥妹展演高空垂降等救援技術。（新竹縣消防局提供）

攻城獅慕獅女孩熱舞助陣。（新竹縣消防局提供）

