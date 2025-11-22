為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    基隆》約砲後誣指遭網友性侵 妙齡女遭判刑5月

    2025/11/22 18:59 記者林嘉東／基隆報導
    郭女與許男約定從事性交易，卻誣指遭許男性侵。示意圖，非新聞人物。（歐新社檔案照）

    許姓男子在約砲郭姓女網友，雙方談妥台幣1萬7000元價格從事性交易；未料，郭女在雙方完成性交易後，報警指控遭許男性侵，案經警方調查，許男在約砲郭女完性交易後，還一起牽手逛街購物，遂處分許男不起訴。法院在許男提告後認為，郭女在審理時坦承犯行，依郭女犯誣告罪，判處5月徒刑。

    判決指出，許姓男子5年前，透過手機通訊軟體微信，認識當年18歲的郭女時，雙方約定以1萬7000元代價從事性交易，並相約至基隆市某商務飯店內發生2次性行為。郭女明知未遭許男性侵，卻在3天後，報警指控遭許男性侵。

    警方獲報調查，許男確實約砲郭女從事性交易，且2人在完成交易後，還一起牽手逛服飾店、電子商場購物，郭女還在LINE上有親密對話，檢方認定許男並未性侵郭女，處分許男不起訴；許男在獲不起訴處分後，報警控告郭女誣告罪。

    法院審理時，郭女坦承犯行，並當庭向許男道歉求原諒，但許男表示，無法原諒郭女，更不願接受郭女道歉，要求法官從重量刑；法官審酌郭女刻意捏造事實，不僅使許男無端遭受訟累，陷入刑事處罰危險，更浪費司法資源，依郭女犯誣告罪判處5月徒刑；由於誣告罪是最重本刑 5年以下徒刑之罪，不得易科罰金，但仍可易服社會勞動。

