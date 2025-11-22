竊嫌藏毒騎車遇攔查 竹縣警啟用唾液快篩揪出毒駕

新竹縣警察局針對形跡可疑、精神恍惚或駕駛行為異常有施用毒品徵候者，連二天擴大執法啟動「毒品唾液快篩試劑」檢測。（新竹縣警察局提供）

為有效打擊毒駕，警政署律定實施毒品唾液快篩試劑檢測及拒測處置程序，20日正式公告施行，新竹縣政府警察局連2天擴大執法，昨在芎林鄉盤查騎乘機車的曾姓男子，在隨身物品內查獲海洛因毒品1包，經實施「唾液毒品快篩檢測」，測試呈現嗎啡、安非他命陽性反應，當場依法告發並移送地檢署偵辦。

新竹縣警察局表示，21、22日連續2天執行防制毒駕、酒駕及飆車三合一專案威力掃蕩勤務，在縣內重要路口擴大執行路檢，共設置7處路檢組與32處守望組，動員134名警力展開高強度攔查，針對形跡可疑、行駛不穩、精神恍惚或駕駛行為異常有施用毒品徵候者，並啟動「毒品唾液快篩試劑」檢測。

橫山警分局表示，芎林分駐所員警21日深夜執勤時，在芎林鄉三民路與竹22線發現1名騎乘機車男子形跡可疑，該男外貌特徵與近期轄區竊盜案件嫌疑人相符，員警上前攔查，從曾姓男子隨身物品內查獲海洛因毒品一包，當場依毒品危害防制條例現行犯將其逮捕。

員警當下研判曾嫌有施用毒品後駕車情形，依法對曾嫌實施「唾液毒品快篩檢測」，經測試呈嗎啡、安非他命陽性反應，當場依「道路交通管理處罰條例」第35條第1項第2款告發，並移置保管車輛及查扣號牌1面，後續將依法採集尿液送驗，以確認其毒品種類與濃度。刑事部分已依違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪，移送新竹地檢署偵辦。

新竹縣警察局表示，毒駕與酒駕同樣具有高度危險性，對用路人安全造成嚴重威脅，未來將持續結合新式科技裝備，加強執法能量，並與各單位合作推動反毒教育與交通安全宣導。警方呼籲，毒駕行為危及自身與他人安全，切勿心存僥倖，民眾若發現可疑情事，也可立即撥打110通報，共同打造更安全的用路環境。

