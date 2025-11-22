為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    塊陶啊！台東中山路大樓火警 旅舍房客急逃生

    2025/11/22 18:29 記者劉人瑋／台東報導
    火警現場引來大批民眾及逃出後的房客圍觀。（記者劉人瑋攝）

    火警現場引來大批民眾及逃出後的房客圍觀。（記者劉人瑋攝）

    「還以為只是演習」，台東中山路一棟大樓今天下午4點左右失火，疑7樓出租套房施工火星釀禍，5到7樓濃煙密布，下層旅舍房客紛紛逃命，還有房客誤以為演習，不以為意，發現事態不對，趕緊叫出正在洗澡的女友倉皇逃出。

    警消初步調查，火警疑似是7樓走廊施工，火星引燃地氈，濃煙直竄。大樓管理室通報警消，高樓層住戶與其下旅舍房客紛紛逃命，但高樓層有許多住戶是中老年人、行動不便，許多人抱著愛貓、拉起行李就往外衝。

    來自嘉義的情侶檔，男友細心向櫃檯要來2條白毛巾，讓一頭濕長髮的女友擦乾，男子說，警報大響時，許多人都開門查看，以為只是在演習而不以為意，但「後來愈來愈不對，況且又飄出煙味且愈來愈濃」，自己發現大事不妙，敲響浴室門要女友快點出來，女友的長髮還在滴水，2人就輕裝逃出。

    所幸火勢即刻撲滅，消防隊員叮囑住戶閉門、靜待排煙即可。詳細起火原因仍待調查。

    房客倉皇逃出。（民眾提供）

    房客倉皇逃出。（民眾提供）

    消防隊員一一敲門確認住戶狀況。（民眾提供）

    消防隊員一一敲門確認住戶狀況。（民眾提供）

    非常有愛的表現，帶著女友順利逃生後，還記得幫忙擦乾頭髮。（記者劉人瑋攝）

    非常有愛的表現，帶著女友順利逃生後，還記得幫忙擦乾頭髮。（記者劉人瑋攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播