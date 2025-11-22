「未顯示號碼」來電自稱NCC人員 NCC：不會主動致電民眾、一定是詐騙

NCC提醒民眾，接到「未顯示號碼」來電、自稱NCC人員者一定是詐騙電話。（NCC提供）

詐騙集團橫行，近期許多民眾接到「未顯示號碼」的來電，對方還自稱是國家通訊傳播委員會NCC人員，表示名下門號被檢舉、有違規操作情形。NCC指出，NCC不會主動打電話給民眾，這一定是詐騙集團，可以打165反詐騙專線檢舉。

NCC指出，近期有民眾反映接到冒名NCC人員的詐騙電話，若民眾接到三種話術的來電，切勿輕信。這些詐騙電話特徵第一是以「未顯示號碼」來電；第二是對話中自稱是NCC的人員；第三是來電通知名下門號被檢舉、有違規操作情形。

之前已有類似詐騙案例是民眾接到一通未顯示號碼來電，對方自稱是NCC官員，謊稱民眾手機門號有違規、身分遭冒用，接著轉介給「假的」律師和警察，要求先付「物證費」和「保證金」，並騙走受害者數百萬元；甚至要求加入LINE帳號、需配合調查監管財產，就一定是詐騙。

NCC強調，絕對不會主動打電話給民眾，若是接到自稱為NCC人員以未顯示號碼致電，就是詐騙電話，若有疑問，可直接撥打165反詐騙專線查證。

