1家4口自撞路樹！車輛翻轉一圈半 媽媽傷勢嚴重

雲林縣虎尾鎮今 （22）日下午2點左右發生車輛翻覆意外，鄭姓男子開車帶著一家4口出門準備購物，行經台1線省道不明原因車輛失控，往外衝撞路樹，車輛翻1圈半後側躺路面。警消人員獲報到場救出車內2男2女，其中媽媽傷勢嚴重，目前4人皆送醫急救中。至於詳細肇事原因仍有待釐清。

雲林縣消防局下午近2點接獲報案，虎尾鎮台1線省道發生車輛翻覆意外，立即派遣莿桐11、91、六合91及西螺91車輛前往救援，抵現場後，發現一輛白色休旅車側躺在道路外側，車頭毀損嚴重。救護人員緊急將42歲鄭男、39歲林女、5歲及4歲鄭童救出，4人身上分別有肢體擦挫傷，撕裂傷，其中林女頭部有撕裂傷，傷勢最嚴重，4人趕緊送往台大醫院斗六分院救治。

據了解，鄭男下午帶著1家四口要出門購物，行經台1線虎尾惠來里路段，車輛不明原因失控，朝著路樹衝撞，一聲「碰」車輛翻覆1圈半後側躺在路面。當下附近民眾看見立即報案，甚至大批民眾熱心出動維持交通秩序，車內男、女童救出後，還趕緊安撫其情緒。

警消表示，此起車禍事故造成2大2小受傷，意識清晰，至於詳細事故原因仍有待調查釐清。

