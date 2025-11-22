為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「民歌大團圓」演唱會 刑事局鎖定銀髮族宣導反詐

    2025/11/22 16:12 記者邱俊福／台北報導
    刑事局利用「民歌大團圓」演唱會機會，鎖定銀髮族以電視牆強力放送反詐宣導。（記者邱俊福翻攝）

    刑事局利用「民歌大團圓」演唱會機會，鎖定銀髮族以電視牆強力放送反詐宣導。（記者邱俊福翻攝）

    台北大巨蛋今天舉辦「民歌大團圓」演唱會，號召海內外超過60組、近百位跨世代民歌巨星齊聚演唱共歡，刑事警察局鑑購票族群多為40歲以上的青壯年至銀髮族，很多人還是帶著年邁的家長，一睹年輕時的偶像丰采，透過巨幅銀幕及143面電視牆同步強力放送銀髮族常見的「假檢警」等詐騙手法，讓銀髮族熟知詐騙話術，提升識詐能力，避免遭詐。

    刑事局表示，銀髮族常見詐騙手法，較多為假冒公務機構詐騙及猜猜我是誰詐騙，為防堵稍有積蓄的銀髮族，因不慎相信詐騙集團的話術，所有財產一夕歸零，特別利用這次演唱會時機，一連播出4款反詐騙宣導影片，針對假冒公務機構詐騙、猜猜我是誰詐騙及現正最夯的普發一萬現金詐騙，對現場參加演唱會的4萬多名歌迷及超過500名的來賓及工作人員，做最有效、直接的宣導。

    經分析，今年第三季（7至9月）假冒公務機構詐財案件共1518件，其中為退休、靠退休、保險、年金生活者，有480件，占31.6%；猜猜我是誰詐騙案件共452件，其中為退休、靠退休、保險、年金生活者，有162件，占35.8%，而這兩種手法通常歹徒隨機撥打家用電話尋找被害人，銀髮族更容易因平日在家接聽電話而遭詐，因此這次選擇的宣導影片主角為王彩樺、雷洪及陳幼芳等銀髮族熟知的知名藝人，讓銀髮族群更能切身感受詐騙話術及防範之道。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播