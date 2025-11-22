「民歌大團圓」演唱會 刑事局鎖定銀髮族宣導反詐

刑事局利用「民歌大團圓」演唱會機會，鎖定銀髮族以電視牆強力放送反詐宣導。（記者邱俊福翻攝）

台北大巨蛋今天舉辦「民歌大團圓」演唱會，號召海內外超過60組、近百位跨世代民歌巨星齊聚演唱共歡，刑事警察局鑑購票族群多為40歲以上的青壯年至銀髮族，很多人還是帶著年邁的家長，一睹年輕時的偶像丰采，透過巨幅銀幕及143面電視牆同步強力放送銀髮族常見的「假檢警」等詐騙手法，讓銀髮族熟知詐騙話術，提升識詐能力，避免遭詐。

刑事局表示，銀髮族常見詐騙手法，較多為假冒公務機構詐騙及猜猜我是誰詐騙，為防堵稍有積蓄的銀髮族，因不慎相信詐騙集團的話術，所有財產一夕歸零，特別利用這次演唱會時機，一連播出4款反詐騙宣導影片，針對假冒公務機構詐騙、猜猜我是誰詐騙及現正最夯的普發一萬現金詐騙，對現場參加演唱會的4萬多名歌迷及超過500名的來賓及工作人員，做最有效、直接的宣導。

經分析，今年第三季（7至9月）假冒公務機構詐財案件共1518件，其中為退休、靠退休、保險、年金生活者，有480件，占31.6%；猜猜我是誰詐騙案件共452件，其中為退休、靠退休、保險、年金生活者，有162件，占35.8%，而這兩種手法通常歹徒隨機撥打家用電話尋找被害人，銀髮族更容易因平日在家接聽電話而遭詐，因此這次選擇的宣導影片主角為王彩樺、雷洪及陳幼芳等銀髮族熟知的知名藝人，讓銀髮族群更能切身感受詐騙話術及防範之道。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

