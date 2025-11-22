20歲海巡士兵騎車倒地滑進BMW車底遭輾 急救20天後死亡

莊姓男子騎乘機車事故後整個變形，車主急救20天後宣告不治。（民眾提供）

一名20歲在海巡署服役的士兵上月31日晚間騎機車途經吉安鄉一處路口時，疑因煞車失控，因車速快加上慣性，機車倒地後仍高速往前滑進前方一輛正打算左轉的黑色BMW轎車車底，騎士還被車輪輾到，緊急送慈濟醫院急救，但20天之後仍不幸過世。

路口監視器畫面中，機車不明原因疑似煞車造成倒地，機車車殼還因高速摩擦柏油路面出現火花，接著人車整個滑進正要左轉的BMW轎車車底，車子左後輪輾過騎士還讓車子跳了一下。

警方調查，駕駛轎車的59歲吳姓男子當時是沿著自立路往北行駛，正要左轉進入北昌一街15巷，突然左後方一輛倒地的機車高速滑入車底，經過的機車騎士及附近民宅住戶聽到撞擊聲都趕緊幫忙，還以隔壁工地三角錐幫忙擋住後方車，以免造成新事故。

騎士為20歲莊姓男子，身分是海巡署士兵，撞擊後只見車殼零件散落一地，花蓮縣消防局自強分隊獲報趕到現場，將人送往花蓮慈濟醫院急救，但經過20天搶救後，醫院19日晚間宣布急救無效身亡，家屬聞訊悲痛不已。

警方表示，全案已經報請花蓮地檢署相驗遺體完畢，將通知目擊民眾到場了解以釐清事故原因。

20歲海巡士兵騎車倒地後，滑進前方左轉轎車車底，機車殼和地面高速磨擦還產生火花。（記者花孟璟翻攝）

20歲莊姓男子騎車倒地。（民眾提供）

20歲莊姓男子騎車倒地滑入轎車車底，被左後輪輾過。（民眾提供）

