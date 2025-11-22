為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    喝到翻臉！台中逢甲商圈居酒屋外6打3、打完繼續喝 警上門慘了

    2025/11/22 16:04 記者許國楨／台中報導
    警方進入包廂將涉案人全數帶回。（警方提供）

    警方進入包廂將涉案人全數帶回。（警方提供）

    台中西屯區逢甲商圈一間居酒屋今天凌晨上演「酒局翻臉」戲碼，原本只是朋友間的聚會，竟在酒精催化下失控變調，最後演變成6打3的暴力鬥毆，打完竟若無其事「續攤」，警方獲報火速到場，隨即將9名涉案人員通通帶回，詢後依聚眾鬥毆等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    這起事件發生在今天凌晨5時18分，民眾驚恐報案指稱，福星北路某居酒屋外有人互毆，第六分局西屯派出所警力迅速出動，抵達現場時只見一片混亂，部分人臉部紅腫、衣物凌亂，地面甚至留有打鬥痕跡，救護人員迅速協助將傷者處理，警方也當場將滋事者全面壓制控管。

    經查，這群年輕人其實互相認識，當時一起在居酒屋內的包廂飲酒，但酒喝過量後竟「兄弟情瞬間破裂」，31歲陳男與30歲男口角越吵越激烈，情緒一發不可收拾，竟拉著其他友人衝出店外大打出手，上演6打3的場面，其中高男全身多處擦挫傷，被打得毫無招架能力。

    更離譜的是，打完後這群人竟若無其事，再度回到包廂「續攤」，繼續喝酒聊天，警方循線追查進入店內，將9名參與推擠與毆打者一併帶回派出所，警詢後依《刑法》第 149、150條聚眾鬥毆罪、傷害及妨害自由等罪嫌究辦。

    第六分局強調，任何聚眾滋事行為警方態度都是零容忍，未來此類酒後易滋事場所將納入經常性臨檢管制，防止類似事件再次發生，保障市民生命財產安全。

    警詢後依聚眾鬥毆等罪嫌送辦。（警方提供）

    警詢後依聚眾鬥毆等罪嫌送辦。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播