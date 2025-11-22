喝到翻臉！台中逢甲商圈居酒屋外6打3、打完繼續喝 警上門慘了

警方進入包廂將涉案人全數帶回。（警方提供）

台中西屯區逢甲商圈一間居酒屋今天凌晨上演「酒局翻臉」戲碼，原本只是朋友間的聚會，竟在酒精催化下失控變調，最後演變成6打3的暴力鬥毆，打完竟若無其事「續攤」，警方獲報火速到場，隨即將9名涉案人員通通帶回，詢後依聚眾鬥毆等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

這起事件發生在今天凌晨5時18分，民眾驚恐報案指稱，福星北路某居酒屋外有人互毆，第六分局西屯派出所警力迅速出動，抵達現場時只見一片混亂，部分人臉部紅腫、衣物凌亂，地面甚至留有打鬥痕跡，救護人員迅速協助將傷者處理，警方也當場將滋事者全面壓制控管。

請繼續往下閱讀...

經查，這群年輕人其實互相認識，當時一起在居酒屋內的包廂飲酒，但酒喝過量後竟「兄弟情瞬間破裂」，31歲陳男與30歲男口角越吵越激烈，情緒一發不可收拾，竟拉著其他友人衝出店外大打出手，上演6打3的場面，其中高男全身多處擦挫傷，被打得毫無招架能力。

更離譜的是，打完後這群人竟若無其事，再度回到包廂「續攤」，繼續喝酒聊天，警方循線追查進入店內，將9名參與推擠與毆打者一併帶回派出所，警詢後依《刑法》第 149、150條聚眾鬥毆罪、傷害及妨害自由等罪嫌究辦。

第六分局強調，任何聚眾滋事行為警方態度都是零容忍，未來此類酒後易滋事場所將納入經常性臨檢管制，防止類似事件再次發生，保障市民生命財產安全。

警詢後依聚眾鬥毆等罪嫌送辦。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法