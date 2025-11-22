未禮讓行人撤單率近3成 北市交大曝判定困境

洗刷行人地獄污名，各地警方對於未停讓行人加強執法。（交大提供）

台灣曾被外媒形容是「行人地獄」，中央針對未禮讓行人提高罰則，台北市議員汪志冰發現，北市各項交通罰單中，去年起「未減速慢行禮讓行人」申訴率異軍突起一舉奪冠，但申訴撤單率排第二，這凸顯用路人與執法單位對於「停、讓」存在不小的認知差距和誤判空間。北市交通大隊長陳立祺表示，停讓行人判斷精準度不如闖紅燈等，交大已有複審機制，會再要求更加嚴謹執法。

汪志冰表示，有民眾向她陳情，指當時行經路口時，判斷行人站在庇護島內，並未踏入行穿線，行駛經過卻遭員警攔下，依未完全停駛禮讓行人開罰6千元還要被記3點，感到十分冤枉。經服務處審視交通大隊提供影片後，發現陳情人並無違規，也成功申訴撤單，此類狀況屢見不鮮，雖政府調高未禮讓行人罰則，期望還路於民立意良善，但是違規認定備受質疑的情況不在少數，必須正視。

她指出，台北市交通裁決所2020年至2024年統計，北市前10大汽機車違規案年均106萬多件，年均申訴約1.9萬件，但前兩年都超過2.2萬件，申訴數量越來越多，另撤單率也有攀升情形。

當中，「未減速慢行禮讓行人」去年撤單率高達近3成，旋即衝上第二名，可見用路人對於和行人間「停、讓」定義與執法單位有著不小的認知差距。此外，多數民眾檢舉案件僅能提供單一片段畫面，難以呈現全貌，準確率不如科技執法，更考驗警方對違規事實的判斷與檢核。

陳立祺指出，交大對於開單非常嚴謹，也有第二次複審機制，不過因為不禮讓行人不像闖紅燈或超速，違法就是違法，一翻兩瞪眼，車不停讓行人要從距離跟相對位置來認定，判斷上精準度有差，會再要求舉發和申訴過程更嚴謹；此外，也會發函警政署，盼能提供更明確標準，讓同仁比較好執法。

交大表示，民眾檢舉所附的影像若秒數不足、畫面模糊等，無法證明駕駛有無違規，警方將不會逕行舉發。「不禮讓行人」撤單率高的三大情況，一是車輛應距離行人3個枕木紋，行人與車輛都有速度，要從影片放慢去看，如果僅差些微距離，仍會從寬認定沒違規；二是相對位置，有時車輛先抵達行穿線，行人才踏上行穿線、步伐大或快速，使得駕駛來不及反應；三是駕駛可能被左右來車等遮蔽物擋住視線，以致於沒看到行人走過來。

