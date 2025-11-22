為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    曬牽手照露餡！ 人妻出軌辯僅交往1個多月 法官不信判賠50萬

    2025/11/22 14:28 記者蔡政珉／苗栗報導
    人妻、人夫談辦公室戀情，男先協議賠綠帽夫100萬，女辯僅交往1個多月法官不信。圖為苗栗地院。（資料照）

    人妻、人夫談辦公室戀情，男先協議賠綠帽夫100萬，女辯僅交往1個多月法官不信。圖為苗栗地院。（資料照）

    女子小涵（化名）與男子阿南（化名）原本各有家庭，且都生育小孩，但2人在電子廠工作期間，關係從同事變成男女朋友甚至發生肉體交流，後來雙雙被各自配偶發現離婚，阿南還簽署協議書賠償小涵前夫100萬。阿南前妻今年與阿南離婚後，近期向小涵依侵害配偶權求償，法官審理後，一審判決小涵須賠償阿南前妻50萬。

    小涵稱公司場域大，與阿南僅工作上偶有交集，且阿南為基層員工難以得知其狀況；阿南於去年2月向其告白後，雖礙於婚姻關係仍於去年3、4月與阿南成為男女朋友。小涵說，雙方交往僅1個多月得知阿南已有家室，當時感到驚駭且事態嚴重即與阿南分手。

    小涵也說，與阿南關係經阿南前妻告知其前夫後，已經離婚並賠償前夫，為一時失慮付出代價，但阿南前妻公開於社群軟體影射其為小三並且嘲弄。

    不過，小涵曾於去年7月在社群軟體貼出與阿南牽手照片，且小涵在阿南夫妻離婚調解時曾向友人稱男友正在打離婚官司，法官審理時認為小涵抗辯不足採信，且小涵明知阿南為人夫仍交往、發生擁抱、親吻及性行為，收到阿南前妻簡訊警告還持續交往，已侵害阿南前妻配偶權。

