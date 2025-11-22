騎單車違規被攔狂罵警6次「狗男女」 他辯罵市場黑狗下場曝

台中地院不採信詹男說法，依公然侮辱罪判他拘役11日。（資料照）

台中詹姓男子在人行道騎乘腳踏車遭警方攔查，原本只是小違規，卻因情緒失控連續飆罵警察「狗男女」，最後被當場壓制逮捕，案件審理時詹男辯稱不是在罵警察，而是在描述「市場附近有很多黑狗」，但法官根本不採信此說法，仍依公然侮辱罪判處拘役11日，得易科罰金，可上訴。

經查，詹男今年9月間騎腳踏車行經台中北屯區，卻選擇騎上人行道遭2名員警攔查要求出示身分證明，沒想到詹男卻突然情緒爆炸，當街破口大罵：「他這個黑狗兄黑母狗啦！說出來隨便咬人！狗男女啊！」罵完1次還意猶未盡，又狂飆：「狗男女啦！狗男女還背槍！」甚至指著警員怒吼：「你們兩個狗男女啊！欺負我一個！」最後更補上一句：「你們在一起不是狗男女？」短短數10秒辱罵6次。

請繼續往下閱讀...

2名警員當下被辱罵將詹男依現行犯壓制逮捕，詹男卻矢口否認，堅稱只是講到市場附近真的有很多黑狗，並非在罵警察，檢方審閱密錄器畫面與職務報告後認定，詹男語句明確具侮辱性，且當時情緒激動，根本不是客觀描述環境。雖然警方也曾研議是否加重以侮辱公務員罪辦理，但因詹男在被壓制時並無反抗，也未造成警員執行職務受阻，因此最終以公然侮辱罪起訴。

台中地院法官審理後指出，「狗男女」屬明顯貶損人格之語，且詹男連續多次辱罵，已足以讓執勤警員精神上感受到難堪與不快，加上他事後仍否認犯行、不願承擔責任，因此量處拘役11日，可易科罰金。

