    社會

    夾娃娃機店上演活春宮 男女先後被判罰2千元

    2025/11/22 13:53 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉義縣民雄鄉某娃娃機店去年6月驚見活春宮。（圖擷取監視畫面）

    嘉義縣民雄鄉某娃娃機店去年6月驚見活春宮。（圖擷取監視畫面）

    嘉義縣民雄鄉某夾娃娃機店去年6月凌晨上演一對男女在店內全裸交纏活春宮，畫面被上傳網路，警方循線先後查知當事人為江姓男子、林姓女子，江男已於今年4月被嘉義地院依犯共同犯公然猥褻罪，處罰金2千元，林女近日也被警方逮捕歸案，嘉院依共同犯公然猥褻罪，處罰金2千元，得易服勞役。

    事件發生於去年6月18日凌晨1時許，江男與林女進入夾娃娃機店，並沒有玩各種機台，反而在地上舖了紙板，並以包包當枕頭，接著兩人脫掉身上衣物只剩襪子，就在紙板上發生性行為，過程中疑似感到燥熱，還搬了2部工業用電扇對著吹，林男疑似怕有人進來撞見，幾度回頭查看，過程全被監視器拍下，並上傳網路。

    警方依店內監視錄影影片等線索，進而查知江男、林女涉案，江男被送辦後，嘉義地檢署聲請簡易判決處刑，嘉院今年4月判江男犯共同犯公然猥褻罪，處罰金2千元。

    林女當初因未到案被通緝，近日被警方逮捕歸案，她坦承犯行，嘉院考量她無前科，依共同犯公然猥褻罪，處2千元罰金，如易服勞役，以1千元折算1日。

