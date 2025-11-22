為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    毒品唾液快篩執法上路 北市警逮通緝犯又查獲他涉毒駕

    2025/11/22 13:29 記者邱俊福／台北報導
    警方逮捕林姓通緝犯。（記者邱俊福翻攝）

    警方逮捕林姓通緝犯。（記者邱俊福翻攝）

    毒品唾液快篩執法前天上路，詎料台北市警松山分局三民派出所昨查察1名林姓通緝犯時，見他騎乘機車上班，當場逮人，卻發覺他眼神空洞、行動不穩，疑似吸食毒品，隨即帶返派出所進行毒品唾液快篩，結果呈現毒品陽性反應涉及毒駕，警方全案除因通緝交由北檢歸案，另依據道路交通管理處罰條例35條予以製單告發，同時採尿進行相驗，後續追究公共危險等刑責。

    警方表示，34歲林男因不能安全駕駛案遭北檢通緝在案，經著手追查行蹤，掌握林男出入台北市北投區石牌路一帶，從事裝潢等打零工；昨天下午1時許，隨即派員前往查察，結果見他騎乘機車到場停放，準備前往工地，一舉上前逮人。

    警方說，查獲當時，見林嫌騎乘機車行車不穩，且眼神空洞，疑有吸食毒品或迷幻藥物後駕車之嫌，隨後告知檢驗流程及拒測法律效果後，林嫌遂同意進行唾液藥物檢測，呈第二級毒品安非他命陽性反應，依法開單告發。

    依交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定，經毒品唾液快篩檢測陽性者，將依據「道路交通管理處罰條例」第35條規定，處新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，同時「當場移置保管車輛」及「吊扣」駕照1至2年；拒絕檢測者，重處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及「吊銷」駕照。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播