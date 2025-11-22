毒品唾液快篩執法上路 北市警逮通緝犯又查獲他涉毒駕

警方逮捕林姓通緝犯。（記者邱俊福翻攝）

毒品唾液快篩執法前天上路，詎料台北市警松山分局三民派出所昨查察1名林姓通緝犯時，見他騎乘機車上班，當場逮人，卻發覺他眼神空洞、行動不穩，疑似吸食毒品，隨即帶返派出所進行毒品唾液快篩，結果呈現毒品陽性反應涉及毒駕，警方全案除因通緝交由北檢歸案，另依據道路交通管理處罰條例35條予以製單告發，同時採尿進行相驗，後續追究公共危險等刑責。

警方表示，34歲林男因不能安全駕駛案遭北檢通緝在案，經著手追查行蹤，掌握林男出入台北市北投區石牌路一帶，從事裝潢等打零工；昨天下午1時許，隨即派員前往查察，結果見他騎乘機車到場停放，準備前往工地，一舉上前逮人。

請繼續往下閱讀...

警方說，查獲當時，見林嫌騎乘機車行車不穩，且眼神空洞，疑有吸食毒品或迷幻藥物後駕車之嫌，隨後告知檢驗流程及拒測法律效果後，林嫌遂同意進行唾液藥物檢測，呈第二級毒品安非他命陽性反應，依法開單告發。

依交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定，經毒品唾液快篩檢測陽性者，將依據「道路交通管理處罰條例」第35條規定，處新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，同時「當場移置保管車輛」及「吊扣」駕照1至2年；拒絕檢測者，重處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及「吊銷」駕照。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法