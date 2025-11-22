港男匯1158萬購屋卡關？台中婦陷網戀急繳「境外稅」 警看破文件偽造

警方獲報到場協助阻詐。（警方提供）

台中市一名婦人陷入網戀，差點因為相信「香港籍男友要匯38萬美金給她買房」的甜言蜜語，急著繳出所謂的「1%境外稅」11.5萬元，幸銀行員察覺婦人神情緊張且匯款用途不明，通報警方到場協助，員警一眼就拆穿這是典型的詐騙話術，最終成功阻詐，保住婦人辛苦積蓄。

台中市第一分局民權所前天接獲轄區銀行通報，指稱有名婦人要匯出大筆金額，但說不清用途、神情焦慮，員警到場後了解原委，原來婦人日前網路上認識一名自稱香港籍男網友，對方聲稱要替她在台灣買房，準備把38萬美元、也就是超過1158萬台幣匯入她帳戶，還傳來一張看似正式的「境外匯款申請書」提高可信度。

而詐團套路接著登場，港男誆稱款項因「跨國金流審查」被海關卡住，必須先繳「1%境外稅」11.5萬元，才能順利入帳，婦人毫不懷疑，立即照指示到銀行匯款，警方檢視所謂的「境外匯款申請書」，發現文件很明顯遭後製偽造，向婦人耐心說明常見詐騙手法，指出詐團常以「需先繳費、支付稅金」等名義誘騙匯款，並明確告知國際匯款流程中，並無所謂的「境外稅」，且海關亦不會以此理由要求個人繳費。

在警方層層拆解詐術後，婦人才恍然大悟，意識到差點落入陷阱，當場對警方與行員連聲道謝，避免財產損失；第一分局提醒，近年網路交友衍生的匯款詐騙層出不窮，只要對方提出「匯款卡關」、「需先繳稅金」等理由，幾乎百分之百是詐騙。

經層層拆解詐術後，婦人才恍然大悟打消匯款念頭。（警方提供）

