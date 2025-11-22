冒充親友潛入各醫院病房區行竊 僅北市9月至今犯案11件

傅男（帶綠色袋子男子）犯案後離去的身影。（記者邱俊福翻攝）

52歲傅姓竊盜通緝犯，涉嫌專門鎖定大台北地區各醫療院所，利用大白天冒充親友潛入病房區，利用病房內病患正巧外出檢查或者開刀的機會，偷走病房內病患錢包、手機、平板等等財物，作為平時賭博、生活開銷，初步清查僅北市9月至本月就犯下達11起竊案，盜得逾20萬元；案經台北市警中山分局中二派出所與北市刑事警察大隊肅竊組成立專案小組，日前循線逮捕他到案，依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲押獲准。

中山分局中山二派出所日前接獲民眾報案，9月2日住院期間曾短暫離開病房，隨後發現平板電腦不翼而飛，經調閱相關監視器清查，發現有1名陌生男子潛入病房區，形跡可疑；調查期間，又陸續接獲4名被害人報案，在院內就診期間，錢包或手機等財物失竊，遂依被害人供述嫌犯特徵比對監視器畫面，進而鎖定傅姓慣竊涉案。

警方調查，傅嫌潛入的各醫院病房區，包括馬偕醫院、臺大醫院、新光醫院等，都是在大白天進入病房區，趁病患因診療短暫離開病房的空檔，大肆行竊，行經非常囂張。

經警方專案小組長期追查，本週三鎖定傅嫌於台北市萬華區一帶出沒，經派員前往訪查，結果巧遇傅嫌剛好從一家麻將館打牌外出，一舉上前逮人，查扣相關帳戶、提款卡等贓證物，訊後依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

警方查扣相關帳戶、提款卡等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

