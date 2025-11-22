宜蘭冬山轎車遭擊落「犁田」 濺起超大泥水花

黑色轎車遭撞掉落田間，濺起超大泥水花。（民眾提供）

宜蘭19歲鄭姓男子昨日駕駛黑色轎車行經冬山鄉永和路時，遭路過計程車攔腰撞上，當場被擊落「犁田」，濺起超大泥水花，現場急煞聲響也嚇壞附近居民，計程車因撞車後煞車不及，後車輪卡在田埂間動彈不得，所幸雙方駕駛及乘客僅受輕傷，詳細車禍原因尚待警方釐清。

宜蘭羅東分局昨天下午3點多獲報，冬山鄉永和路與美和路一段62巷口發生1起交通事故，54歲杜姓男子駕駛計程車，搭載1對老夫婦沿美和路一段62巷由東向西直行，行經路口時雖有放慢速度，並鳴喇叭示警，但仍撞上鄭男駕駛的黑色轎車。

依監視器畫面顯示，杜男駕駛計程車行駛支道，鄭男則在幹道，計程車雖減速，但鄭男仍有優先通行權，雙方過路口時，計程車擦撞鄭男黑車右側，導致黑車掉進田裡，計程車轉了1圈後，後車輪卡進田埂，車頭明顯毀損、地面滿是車體碎片，突如其來的煞車聲，也劃破村落寧靜，嚇壞附近居民。

經酒測雙方駕駛無酒駕，車禍共造成2名司機及乘客受輕傷，送醫無大礙，詳細肇事原因由警方釐清中。羅東分局呼籲，近日天雨路滑，駕駛人行經路口應減速慢行，並注意前方狀況；支道車應停讓幹道車先行，幹道車也應減速慢行注意路況。

黑色轎車遭計程車攔腰撞上「犁田」。（民眾提供）

