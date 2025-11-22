金派！高雄阿北騎車橫越馬路碰撞機車 父子被控出手毆人

2輛機車發生車禍並引發傷害糾紛，警方到場了解情形。（民眾提供）

高雄市鼓山區南屏路20日傍晚6點多發生一起車禍並引發肢體衝突，楊姓男子在社群平台控訴，當時騎車時，突然有個阿伯騎車橫向從車道中竄出，他閃避不及撞上，制止對方移車，就被咆哮、掐脖子和拿安全帽毆打，隨後阿伯兒子趕到現場，更是二話不出又朝楊男臉及頭部揮打3拳，楊男因當下無錄影，希望民眾提供影像。

楊男發文指出，事發當時在南屏路上車流量多，且車輛正在停等紅燈，有一位快70歲的人騎機車橫穿馬路，突然從2輛汽車中間竄出，他當下閃避不及撞上，後來對方要移動現場，楊男不讓動，阿伯就對他大小聲，還動手掐他脖子、抓衣領、拿安全帽打，楊男稱自己只從中阻擋並沒有還手，有2位女士幫忙擋住衝突，但對方依舊不停手，事後還反咬楊男打他、推他。

楊男說，過幾分鐘對方兒子到場，二話不說直接上來往他左臉及頭部打了3拳，後來態度緩和才跟楊男說以為楊男打他爸，認為對方行經非常惡劣，希望有當時路過及看到的網友幫忙提供影像、照片。

鼓山分局龍華所指出，事故現場為曹男（65歲）騎機車於南屏路橫越馬路，楊男（29歲）騎機車於南屏路往北直行時，為閃避曹男車輛而自摔並擦撞曹男機車。雙方分別有擦挫傷勢、未送醫，詳細肇事原因由交通大隊分析研判中。

據了解，警方到場時曹男情緒仍相當激動，直對著楊男怒稱「我快70歲了，不需要對我大聲」，且否認打楊男，稱「70歲對1個年輕人要怎麼打」，對此，警方表示，楊男稱遭對方傷害，目前暫未提出告訴，現場已告知相關訴訟權利。

