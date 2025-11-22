為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    毒駕上路栽了！竹市男遇臨檢唾篩呈卡西酮類陽性 罰款吊扣駕照

    2025/11/22 11:24 記者洪美秀／新竹報導
    毒駕上路栽了！新竹市蔡姓男子吸毒開車遇臨檢，結果毒品唾篩呈三級毒品卡西酮類陽性，遭當場逮捕開罰。（新竹市警察局提供）

    毒駕上路栽了！新竹市蔡姓男子吸毒開車遇臨檢，結果毒品唾篩呈三級毒品卡西酮類陽性，遭當場逮捕開罰。（新竹市警察局提供）

    毒駕上路栽了！新竹市1名蔡姓男子20日晚間吸毒開車上路後遇警方臨檢，因身上散發濃濃的毒品味道，經警方使用毒品唾液快篩檢測，結果男子毒品唾液快篩呈卡西酮類陽性，除被警方當場禁止駕駛，移置保管車輛更罰3萬元到12萬元及吊扣駕照。

    新竹市警察局表示，近來新興毒品「喪屍菸彈」流竄市面，造成毒駕風險升高，且引起嚴重交通事故。竹市警方20日起，導入「毒品唾液快篩檢測」新制，執法取締毒駕行為。未來駕駛人若經唾液快篩呈陽性反應，將重罰3萬元至12萬元，並吊扣駕照1至2年；若拒絕檢測，罰鍰高達18萬元，並吊銷駕照，且仍會追究公共危險罪與毒品等刑責。

    警方指出，過去判定駕駛人有無施用毒品後駕車，須以尿液或血液採驗，未能如酒測器即時檢測，即早發現毒駕情事。台灣政府為防制毒駕事件，推動「唾液毒品快篩試劑」投入執法。該試劑具有即時、高效與準確等特點，讓警察執行路檢盤查取締毒駕事件時，能迅速得知檢測結果，如呈陽性時可依違反道路交通管理處罰條例毒駕製單舉發並移置保管車輛，即時採取「人車分離」，避免駕駛持續危害用路人安全。

    竹市警方20日晚間22時許，執行路檢盤查勤務時，就在經國路1段攔檢蔡姓駕駛，發現其全身散發毒品氣味，當場實施檢測呈三級毒品卡西酮類陽性，當場禁止其駕駛，移置保管車輛並舉發製單。未來唾液毒品快篩試劑將與酒測全面投入執法，籲駕駛人安全駕駛，以維道路公共安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    毒駕上路栽了！新竹市警察局已全面將毒品唾液快篩劑投入執法，並辦理多場講習，將由警方執勤時執行。（新竹市警察局提供）

    毒駕上路栽了！新竹市警察局已全面將毒品唾液快篩劑投入執法，並辦理多場講習，將由警方執勤時執行。（新竹市警察局提供）

    毒駕上路栽了！新竹市蔡姓男子吸毒開車遇臨檢，結果毒品唾篩呈三級毒品卡西酮類陽性。圖為毒品唾液快篩劑。（新竹市警察局提供）

    毒駕上路栽了！新竹市蔡姓男子吸毒開車遇臨檢，結果毒品唾篩呈三級毒品卡西酮類陽性。圖為毒品唾液快篩劑。（新竹市警察局提供）

    毒駕上路栽了！新竹市蔡姓男子吸毒開車遇臨檢，結果毒品唾篩呈三級毒品卡西酮類陽性，遭當場逮捕開罰。（新竹市警察局提供）

    毒駕上路栽了！新竹市蔡姓男子吸毒開車遇臨檢，結果毒品唾篩呈三級毒品卡西酮類陽性，遭當場逮捕開罰。（新竹市警察局提供）

