假慶生真預謀！台中潛水店老闆騙房卡伸狼爪 指侵裸睡女學員

陳男指侵女學員，台中高分院維持一審原判。（資料照）

台中陳姓潛水店老闆兼教練，藉著教學名義與女學員熟識後，以「替妳慶生」為由邀約到潛店聚會，卻在過程中暗中翻找對方皮包取得住宿資訊，隔日清晨他佯裝忘記房卡，向旅館櫃台騙得房卡後潛入女方房內，趁對方裸睡指侵得逞，台中高分院宣判駁回上訴，維持原判7年10月徒刑。

判決指出，陳男經營潛水店多年，自稱醫療救護背景、形象專業穩重，深獲學員信任，案發前，他透過潛水社群與被害女子認識，兩人互動友好，前年6月，陳男主動邀請女學員到店裡慶生，期間假意親切照顧，實則趁對方離座時偷翻包包，發現女方入住的旅館房卡，心生不軌。

隔日早上8時許，陳男假稱「忘帶房卡」欺騙旅館櫃檯人員，取得房卡進入房間，當時女學員正裸睡，陳男佯裝「送早餐」掩飾來意，卻隨即關燈脫衣，撲向女方強吻、以手指侵入其下體，女方哭喊「不要」仍被壓制，直到陳男射精在她腹部後才離去。

女學員一度崩潰，事後向朋友哭訴後決定提告，檢警調查發現，陳男不僅事前偷看包包、竊取個資，甚至使用女方手機將其個人資料傳到自己手機，足見其行為有計畫且故意。

一審認為，被害人陳述一致、內容具細節且符合常情，並有簡訊與證人對話佐證，陳男辯稱「兩情相悅」，但法官指出，若真出於情感，不會在對方明確拒絕時強行為之，依「侵入住宅強制性交罪」判刑7年10月，台中高分院審理後，認為一審認事用法並無不當，駁回上訴維持原判，全案仍可再上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法