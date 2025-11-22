基隆田寮河浮屍找出火車票 竟是桃園失智翁北上尋兒斷魂

基隆市田寮河信一路河段昨天深夜發現1具浮屍，基隆市消防局出動7名隊員，利用救生艇將浮屍打撈上岸。（記者林嘉東翻攝）

基隆市田寮河信一路河段昨天深夜發現1具浮屍，消防隊員獲報打撈上岸，在他身上找到火車票，查出死者為78歲住在桃園、有輕微失智的林姓男子，昨天中午才剛剛搭火車來基隆找兒子，未料竟陳屍在田寮河，家屬難以接受；警方漏夜調閱沿線監視器釐清墜河地點。

基隆市消防局昨天深夜11時54分獲報，田寮河信一路與中興路口的玉兔橋河段，有一具浮屍在河面上載浮載沉，消防隊員出動救生艇打撈浮屍上岸，查出死者為78歲住在桃園八德區林姓男子；警消隨後在林男隨身物品找到1張火車票，查出林男昨天搭火車北上基隆找兒子，近12時許抵達基隆火車站，想不到沒找到兒子，卻陳屍在田寮河中。

警方初步調查，林男遺體外觀並無明顯致命外傷，為求慎重仍將報請檢察官相驗釐清死因，至於從何處墜河，警方漏夜調閱火車站到田寮河沿線監視器，釐清墜河地點；此外，林男有輕微失智，19日外出後就不見蹤影，家屬報案協尋多日，均未尋獲林男，想不到尋獲時已是1具冰冷遺體，林男兒子獲報難以置信，通知其他家人北上基隆辦理後事。

