為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    基隆田寮河浮屍找出火車票 竟是桃園失智翁北上尋兒斷魂

    2025/11/22 10:43 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市田寮河信一路河段昨天深夜發現1具浮屍，基隆市消防局出動7名隊員，利用救生艇將浮屍打撈上岸。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市田寮河信一路河段昨天深夜發現1具浮屍，基隆市消防局出動7名隊員，利用救生艇將浮屍打撈上岸。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市田寮河信一路河段昨天深夜發現1具浮屍，消防隊員獲報打撈上岸，在他身上找到火車票，查出死者為78歲住在桃園、有輕微失智的林姓男子，昨天中午才剛剛搭火車來基隆找兒子，未料竟陳屍在田寮河，家屬難以接受；警方漏夜調閱沿線監視器釐清墜河地點。

    基隆市消防局昨天深夜11時54分獲報，田寮河信一路與中興路口的玉兔橋河段，有一具浮屍在河面上載浮載沉，消防隊員出動救生艇打撈浮屍上岸，查出死者為78歲住在桃園八德區林姓男子；警消隨後在林男隨身物品找到1張火車票，查出林男昨天搭火車北上基隆找兒子，近12時許抵達基隆火車站，想不到沒找到兒子，卻陳屍在田寮河中。

    警方初步調查，林男遺體外觀並無明顯致命外傷，為求慎重仍將報請檢察官相驗釐清死因，至於從何處墜河，警方漏夜調閱火車站到田寮河沿線監視器，釐清墜河地點；此外，林男有輕微失智，19日外出後就不見蹤影，家屬報案協尋多日，均未尋獲林男，想不到尋獲時已是1具冰冷遺體，林男兒子獲報難以置信，通知其他家人北上基隆辦理後事。

    基隆市田寮河信一路河段昨天深夜發現1具浮屍，基隆市消防局出動7名隊員，利用救生艇將浮屍打撈上岸。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市田寮河信一路河段昨天深夜發現1具浮屍，基隆市消防局出動7名隊員，利用救生艇將浮屍打撈上岸。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市田寮河信一路河段昨天深夜發現1具浮屍，基隆市消防局出動7名隊員，利用救生艇將浮屍打撈上岸。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市田寮河信一路河段昨天深夜發現1具浮屍，基隆市消防局出動7名隊員，利用救生艇將浮屍打撈上岸。（記者林嘉東翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播