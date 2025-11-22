恐怖情人割喉、同居女友裸奔求救 檢以殺人未遂罪起訴

檢方偵結以呂男違反家庭暴力罪之殺人未遂案件提起公訴。示意圖。（資料照）

桃園市桃園區於今年9月間發生一起情殺案件，莊姓女子洗澡時遭呂姓同居男友持鋸齒刀割喉，莊女摀著喉嚨從6樓租屋處裸奔至附近超商求救，呂男意圖輕生昏迷，呂男遭檢方聲押獲准，檢方偵結以呂男違反家庭暴力罪之殺人未遂案件提起公訴。

檢警調查，呂男（54歲）、莊女為同居男女朋友關係，呂男認為有第三者介入，欲同歸於盡，於9月15日晚間9點10分左右，趁莊女洗澡時持鋸齒刀割其喉嚨，莊女嚇得跳起來顧不得穿衣服，用手摀者喉嚨從6樓租屋處跑到附近的超商求救，警消獲報沿著莊女沿路滴下的血跡進入兩人租屋處，發現呂男意圖輕生，由於失血過多已倒臥浴室內昏迷，所幸兩人送醫後都無生命危險。

請繼續往下閱讀...

檢方認為，呂姓男子係犯刑法殺人未遂罪嫌，被告已著手實行殺人行為而未致死亡結果為未遂犯，請依刑法第25條第2項之規定，量處適當之刑，扣案鋸齒刀，宣告沒收。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法