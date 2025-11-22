為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    中壢警方執行「雷霆除暴」 本週逮78人送辦

    2025/11/22 10:02 記者周敏鴻／桃園報導
    警方執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，臨檢KTV、酒店、撞球場、旅館等特種營業場所。（警方提供）

    警方執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，臨檢KTV、酒店、撞球場、旅館等特種營業場所。（警方提供）

    桃園市中壢警分局昨天（21日）晚間執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合市警局刑事、保安、交通警察大隊等，動員99名警力，臨檢KTV、酒店、撞球場、旅館等特種營業場所，於中壢區中山路等路段部署多處臨檢點，警方表示，本週共計查獲涉嫌各類刑案78人，包括毒品案件12人、通緝犯19人等。

    警方說，21日晚間10點多，泰籍諾姓男子酒後騎著微型電動二輪車，在永興街被警方部署的攔檢點查獲，他的酒測值0.75MG/L，警方除依公共危險罪移送外送外，也當場扣車；萬姓男子則形跡可疑被警方在新中北路攔查後，起出俗稱喪屍菸彈的依托咪酯13顆與K他命、彩虹菸等毒品。

    中壢警分局已啟用配發的毒品唾液快篩試劑，盼成為查緝毒駕利器，警方強調，查緝毒駕未來將能更即時、更有效率，警方會透過持續加強臨檢、擴大盤查，遏止各類犯罪，期能有效守護民眾安全。

    警方執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，部署多處臨檢點攔查酒駕或毒駕。（警方提供）

    警方執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，臨檢KTV、酒店、撞球場、旅館等特種營業場所。（警方提供）

    警方執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，部署多處臨檢點攔查酒駕或毒駕。（警方提供）

    警方執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，部署多處臨檢點攔查酒駕或毒駕。（警方提供）

