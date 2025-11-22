為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    男遭詐轉帳至「金融卡雲支付」法官審理後判帳戶所有人無罪

    2025/11/22 09:23 記者蔡政珉／苗栗報導
    男子遭詐轉帳至「金融卡雲支付」，法官審理後判帳戶所有人無罪。（資料照）

    鍾姓男子被控受詐騙集團成員指示，先於去年11月間某日先下載行動支付APP後再透過手機門號申請「金融卡雲支付」卡片，開卡成功後提供資料給詐團。蘇姓男子不久以台灣行動支付APP轉帳3萬元至鍾男帳戶，之後蘇男向鍾男提告，苗栗地院法官審理後，認為透過該方式轉帳無需OTP方式驗證，且鍾男開通「金融卡雲支付」功能前後仍使用金融卡消費，故宣判鍾男無罪。

    鍾男審理時否認涉案，並稱未透過此案帳戶申辦「金融卡雲支付」功能，後來因購買遊戲點數卡才發覺帳戶無法使用；他也說常經線上購買點數卡，首次接收驗證碼後之後即會扣款。

    法官指出，完成金融卡雲支付（虛擬卡片）開卡過程僅於安裝APP、註冊、下載卡片，通過發卡行線上身分核驗時需輸入OTP驗證碼，持卡人後續輸入密碼即可轉帳，特定手機門號並未接收OTP驗證碼。

    法官認為，相關申辦手續只需取得鍾男帳號、傳送至鍾男留存發卡銀行手機門號的簡訊驗證碼、身分證後4碼等資料便能使用金融卡雲支付。若帳戶所有人不慎提供資料申辦金融卡雲支付，於APP輸入密碼即可轉出款項，無需OTP方式驗證，帳戶所有人若無瀏覽交易紀錄、定時確認餘額習慣，難以得知款項透過該功能進出帳戶。

    法官認為，蘇男款項遭轉出後鍾男帳戶仍有多筆使用金融卡消費紀錄，認為鍾男受詐團指示申辦金融雲功能缺乏相關事證，故判處無罪。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

