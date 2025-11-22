獨居男子受傷屋內遍地「黃金」 北港警消暖心救人

縣府秘書劉玉霞得知警消暖心舉動，前往慰問。（記者李文德攝）

雲林北港消防分隊本月兩度獲報，鎮內一名獨居男子救護案，頭一次男子拒絕就醫，第二次經勸說才同意，因其行動不便，消防弟兄不畏其屋內、身上穢物，順利將他送至醫院就診。家人委託縣府秘書前往慰問，感謝弟兄辛勞。消防人員表示「男子平安就好」，感動眾人。

警察與消防人員除了平時救災外，偶爾會遇到特殊狀況，11月7日北港消防分隊接獲通報，指轄內有男子急病須救護，趕到現場後確認報案人為男子胞姊，表示弟弟多日未出門，消防人員了解後馬上進入屋內，發現男子全身沾滿排泄物，但意識清楚，當下男子僅說無不適，可自行處理拒絕就醫。

不過事隔3天，消防人員再次接到同起報案，男子胞姊發現弟弟近日仍無出門跡象，且在門外呼叫並未有回應，擔心弟弟有生命危險，請警消合力協助，眾人進屋發現男子跌坐在2樓房間的床邊，雖然意識清楚但雙腳已有潰爛及褥瘡，現場除了堆滿大量雜物外，房內還是有排泄物，但男子仍不願就醫。

經眾人勸說後才成功說服男子，警、消人員雖看見房內「遍地黃金」，仍臨危不亂，不管自己身上是否會沾染穢物，趕緊為這名男子初步清創且包紮傷口再送至醫院治療。

男子家人感謝消防、警察人員協助，原準備紅包聊表謝意，但眾人婉拒，縣府秘書劉玉霞感佩警、消人員辛勞，自掏腰包準備40盒麻油黑米香禮盒，慰勞辛苦的警消人員。消防人員表示，救人是天職，「男子平安就好」。

