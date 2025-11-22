婦人遭毒駕輾斃 彰化警啟用毒品唾液快篩全面取締

彰化縣警局刑大副大隊長張安進（右）與幹部做毒品唾液篩檢模擬訓練。（圖由警方提供）

近年一再發生毒駕肇事釀成重大傷亡事件，本月18日彰化員林又發生毒駕撞死人，警政署通令全國警察機關即日起展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，彰化縣警察局為達到酒測+毒測執法零誤差，日前邀集刑事及交通幹部及承辦人員訓練，以實作情境演練及快篩試劑操作方式培訓種子教官，並全面推廣到第一線員警，確保執法正確與合法，即日起全面取締毒駕。

今年4月新北康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，卻在行經彰化埤頭鄉時遭男子毒駕逆向衝撞，造成7名學生輕重傷；本月18日員林1名婦人騎機車停等紅燈時，遭1名男子毒駕輾斃。

請繼續往下閱讀...

彰化縣警局刑警大隊指出，依道路交通管理處罰條例第35條規定，汽機車駕駛人若經檢測確認施用毒品、迷幻物品後駕車，可處1萬5000元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣駕照，致人重傷或死亡者，吊銷駕執，並不得再考領；如拒絕接受警方毒品檢測，將另依第35條第4項規定，處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛；另施用毒品後駕車，尿液檢驗結果呈現毒品反應，將依刑法公共危險罪移送法辦。

縣警局表示，近年來國內發生多起因毒駕造成傷亡的重大交通事故，政府展現「毒駕零容忍」的決心，警政署下達各警察機關正式以唾液毒品快篩試劑執法，實施取締疑似施用毒品後駕車。警察局長陳明君呼籲，民眾切勿施用毒品，更不能有毒駕的行為，強力打擊毒駕，以保障民眾的生命財產安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

毒品唾液快篩上路前，彰化警局先行模擬演練。（圖由警方提供）

彰化縣警局毒品唾液快篩訓練，確保第一線員警執法正確與合法。（圖由警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法