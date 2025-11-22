代領包裹每趟1200元 24歲男淪詐團取簿手

南投警方逮捕詐騙集團車手，當場起出詐騙贓款。（警方提供）

詐騙集團在網路以打工名目，招募青少年充當取簿手與轉匯手，分別負責到超商領取人頭帳戶包裹及轉匯贓款，南投縣警察局刑警大隊近日進行校園反詐宣導時，特別舉此案例，呼籲青少年務必提高警覺，且切勿貪圖小利，以免淪為詐團的代罪羔羊。

警方指出，24歲江姓男子看到臉書上「現領工資-求才打工區」資訊，詢問後得知工作內容為代客領取、轉送包裹，每趟可獲取1200元薪資，在詐團成員透過LINE指示下，分別到兩家超商領取被害人遭詐團以申辦貸款為幌子騙取的帳戶後，再轉交給詐團不詳姓名男子，用來作為詐騙人頭戶。

此外，23歲陳姓男子，則上網結識該詐團成員，遭吸收提供帳戶負責轉匯贓款，每轉匯1次可獲取50元至100元不等酬勞，詐團詐騙2000元得逞後匯入陳男帳戶，再由陳男扣除100元，將1900元匯給江男，作為支付江男代領包裹酬勞。

警方表示，詐騙集團近年來為規避查緝，分工日益精細，除一般人熟知負責提領或收取贓款的車手外，在騙取或收購人頭帳戶後，會要求將包括金融卡、銀行存簿與密碼以店到店的包裹寄送方式，將帳戶寄至超商，再安排取簿手到超商領取、轉送，並吸收轉匯手，提供帳戶轉匯贓款，藉此製造層層詐騙金流斷點，讓警方難以追查到幕後核心成員，這些第一線車手、取簿手往往成為代罪羔羊，不但被依詐欺罪判刑，因被害人提起民事損害賠償告訴，還可能因此必須賠償被害人遭詐騙金額。

