誹謗立委王美惠是小三 嘉市議員林煒軒助理逆轉判有罪

嘉義市綠營議員林煒軒曾在同黨立委王美惠團隊，他的助理李冠霖，在PTT指控王美惠小三、江熙哲持槍、黃敏修地下錢莊，二審認未盡查證，改判加重誹謗罪。（記者王捷攝）

嘉義市綠營議員林煒軒的助理李冠霖，前年在PTT發文，指同黨立委王美惠是小三、前市議員江熙哲持槍介入議長選舉、市議員黃敏修是地下錢莊；一審判無罪，嘉義地檢署上訴，高等法院台南分院逆轉判有罪，處3個月徒刑，可易科罰金。

李男前年9月間在PTT發文，標題寫「嘉義市信賴之友會江熙哲持槍介入大選」，指王美惠是江熙哲小三、江多次持槍恐嚇、黃敏修準備5000萬元參戰，並貼上經他加工的照片。李男承認發文，辯稱都有向林煒軒、地方人士查證，認為自己沒罪，辯護人也強調有查證，且李男的文章內容，都是嘉義地方人士眾所周知的事，一審嘉義地方法院判處無罪。

台南高分院認為，李男把江熙哲雙手比讚合照P圖成雙槍畫面，旁邊加註「以槍枝威脅恐嚇」，營造持槍介入選舉印象，又在庭上承認文內5000萬元是自己推算，他未經周延查證，卻以肯定語氣指控，與合理查證義務不符。

法院並指出，「小三」、「妻離子散」等說法，主要來自李男聽聞有人以「鬥陣欸」形容兩人關係，再把離婚時間與選舉合作自行連結，缺乏客觀基礎。王美惠前夫姊姊證稱，江熙哲未介入婚姻，江熙哲也提出戶籍資料證明未婚，顯示此部分屬不實私德指控，與公共利益無關。

台南高分院強調，政治性言論雖應給予較大保障，但在網路發表足以重傷名譽的指摘，仍要履行真實查證義務；未合理查證卻散布不實訊息，即屬明知或重大輕率的真實惡意。合議庭認定李男一文同時貶損三人名譽，構成散布文字的加重誹謗罪想像競合，量處有期徒刑3月，可以易科罰金。

