    首頁 > 社會

    軍人緩刑被撤銷 翻案成功原因曝光

    2025/11/22 06:48 記者鮑建信／高雄報導
    石姓男子在緩刑期間，入伍當自願役軍人， 卻因另案被撤銷緩刑，他不服向高雄高分院抗告成功。（記者鮑建信攝）

    屏東石姓男子在緩刑期間，自願入伍從軍，後因另涉恐嚇案遭處易科刑，緩刑因而被撤銷，他不服提起抗告，高等法院高雄分院認為他觸犯恐嚇罪時間點，前案尚未繫屬法院，之後3年未再犯，認定緩刑已產生警惕效果，地院撤銷裁定不當，並直接駁回檢方聲請撤銷緩刑而定案，相當罕見。

    據了解，2022年1月31日，石男因妨害秩序案件，經屏東地院於2024年2月7日判處有期徒刑8月，並宣告緩刑4年，他未上訴而確定。2022年12月27日，他又因涉及恐嚇危害安全罪，在2024年12月31日，被判處易科刑4月。屏東地檢署乃聲請撤銷緩刑，經地院法官認定「緩刑難收其預期效果」，於是裁定撤銷緩刑要關。

    石男抗告指出，2025年5月10日，當時正在緩刑期間，他報效國家入伍服役，現為志願役軍人，故原裁定所謂「緩刑難收其預期效果」裁量事實，已有重大改變。並說，緩刑若撤銷將服刑，無法繼續當兵，並剝奪他的工作權，為免過苛，希望能夠讓他能繼續為國家安全盡心盡力。

    高雄高分院調查，石男觸犯恐嚇罪，是在妨害秩序案被起訴後，但尚未移送法院前，此後未再犯他案，至今有3年之久，足見緩刑已產生預期效果，不僅撤銷原裁定，甚至駁回檢方聲請，全案落幕，並不多見。

