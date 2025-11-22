為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    烏樹林廢棄物暫置場大火狂燒 台南「這5區」慎防空污

    2025/11/22 00:39 記者楊金城／台南報導
    大火起初冒出大量黑煙。（記者楊金城攝）

    大火起初冒出大量黑煙。（記者楊金城攝）

    台南後壁區烏樹林丹娜絲風災廢棄物暫置場21日晚上發生大火，台南市環保局立即調派機具與水車協助消防局滅火，連高公局、水利局都調派水車、抽水機支援，環保局啟動空品監測，北風不強，加上火場8、900度高溫，黑煙有減少趨勢，但提醒下風處的新營、東山、柳營、六甲家戶注意空品變化，做好防護。

    環保局也透過官方臉書、第四台有線電視跑馬燈及跨局處系統完成通報，提醒後壁、白河、柳營、東山、六甲等可能受影響行政區民眾關閉門窗、減少外出，若需外出請配戴口罩做好自我防護。

    堆積的廢棄垃圾、廢木含有水氣、雜物，大火一開始冒出大量黑煙，往下風處擴散，環保局監測，現場吹北風，風速約2.1m/s，受東北季風影響，環境風場偏北向，煙流主要向南側、往上空傳輸。下風處監測站即時數據顯示：新營站 AQI 70（PM2.5：14 µg/m³）、善化站 AQI 77（PM2.5：19 µg/m³），均為「普通」等級；不過，依微型感測器資料研判，煙霧對下風處空氣品質已有一定程度影響。環保局持續密切追蹤監測數據，適時更新資訊。

    環保局說，後壁烏樹林風災廢棄物自7月8日進場量已累積超過25萬公噸。為加速清運，市府後續已向中央申請補助處理費用4億元；同時考量土地歸還時程及廢棄物暫存風險，市府已先行動用市庫代墊與災害準備金共3億500萬元，確保清運工程不受影響。

    環保局說，目前營建混合物及廢樹枝兩案均已進入發包程序，市府團隊將全力推動後續清運作業，並持續整合跨局處資源，力求在明年汛期前儘速清除部分廢棄物，騰出場地空間，降低環境及安全風險。

    大火起初冒出大量黑煙。（記者楊金城攝）

    大火起初冒出大量黑煙。（記者楊金城攝）

    火場高溫，煙變少。（記者楊金城攝）

    火場高溫，煙變少。（記者楊金城攝）

    環保局現場監測風向、風速、空品，下風處也有監測站。（記者楊金城攝）

    環保局現場監測風向、風速、空品，下風處也有監測站。（記者楊金城攝）

    台南市環保局提醒後壁、白河、柳營區、東山及六甲區居民注意空品變化，做好防護。（擷取自台南市環保局臉書）

    台南市環保局提醒後壁、白河、柳營區、東山及六甲區居民注意空品變化，做好防護。（擷取自台南市環保局臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播