為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台南烏樹林災後廢棄物暫置場全面燃燒 恐要1週才能撲滅

    2025/11/21 23:41 記者楊金城／台南報導
    烏樹林災後暫置場大火燒不停。（記者楊金城攝）

    烏樹林災後暫置場大火燒不停。（記者楊金城攝）

    台南後壁區丹娜絲災後廢棄物暫置場今晚（21日）發生大火，約近20公尺高的垃圾山、廢樹枝山全面燃燒，火光衝天，50公尺外都能感受到高溫襲來，依據過往經驗，以如此垃圾山量體，恐怕要花1週時間才能撲滅。

    台南市環保局長許仁澤、立委賴惠員、後壁區長李至彬趕到現場關切救援行動，許仁澤說，目前先侷限火場不再延燒出去，暫置場周邊幸好都是水圳、農田、樹林。

    在賴惠員爭取下，台南市清除丹娜絲災後的廢石綿瓦獲得環境部補助10億元，但仍不夠用，在災後廢棄磚石瓦、廢樹枝也有獲得中央3億元補助，許仁澤說，後壁暫置場去化清理向中央再申請4億元補助還未核准。

    烏樹林暫置場原預定明年最遲5月要歸還給海軍海鋒大隊，用以建置飛彈基地，場內分為廢棄磚瓦、廢木、垃圾、波浪板4區，堆積數量數以萬計，但環保局還沒開始去化清運，今晚就發生大火。

    暫置場晚上無人看守，推測廢木堆山可能因堆積數量太多，內部產生沼氣，近日又日夜溫差大，導致自燃，火勢一發不可收拾。

    大火延燒2座垃圾山，火舌竄燒加上高溫，又延燒右邊廢木山，現場用3輛怪手開挖防火牆幾乎守不住。

    台南市消防局出動大批消防車、水庫車灌救，只能從場外載水進來，面對垃圾山大火顯得杯水車薪，火場的高溫在5、60公尺外都讓人受不了，火場不時傳來爆裂聲、高漲的火舌，景像駭人。

    相關新聞：
    台南後壁烏樹林廢棄物暫置場大火 火光衝天畫面曝

    怪手要挖開防火區隔但失敗，後退再守。（記者楊金城攝）

    怪手要挖開防火區隔但失敗，後退再守。（記者楊金城攝）

    20公尺高的垃圾山火舌竄燒。（記者楊金城攝）

    20公尺高的垃圾山火舌竄燒。（記者楊金城攝）

    垃圾山狂燒。（記者楊金城攝）

    垃圾山狂燒。（記者楊金城攝）

    台南市環保局局長許仁澤（左二）到場。（記者楊金城攝）

    台南市環保局局長許仁澤（左二）到場。（記者楊金城攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播