台南烏樹林災後廢棄物暫置場全面燃燒 恐要1週才能撲滅

烏樹林災後暫置場大火燒不停。（記者楊金城攝）

台南後壁區丹娜絲災後廢棄物暫置場今晚（21日）發生大火，約近20公尺高的垃圾山、廢樹枝山全面燃燒，火光衝天，50公尺外都能感受到高溫襲來，依據過往經驗，以如此垃圾山量體，恐怕要花1週時間才能撲滅。

台南市環保局長許仁澤、立委賴惠員、後壁區長李至彬趕到現場關切救援行動，許仁澤說，目前先侷限火場不再延燒出去，暫置場周邊幸好都是水圳、農田、樹林。

在賴惠員爭取下，台南市清除丹娜絲災後的廢石綿瓦獲得環境部補助10億元，但仍不夠用，在災後廢棄磚石瓦、廢樹枝也有獲得中央3億元補助，許仁澤說，後壁暫置場去化清理向中央再申請4億元補助還未核准。

烏樹林暫置場原預定明年最遲5月要歸還給海軍海鋒大隊，用以建置飛彈基地，場內分為廢棄磚瓦、廢木、垃圾、波浪板4區，堆積數量數以萬計，但環保局還沒開始去化清運，今晚就發生大火。

暫置場晚上無人看守，推測廢木堆山可能因堆積數量太多，內部產生沼氣，近日又日夜溫差大，導致自燃，火勢一發不可收拾。

大火延燒2座垃圾山，火舌竄燒加上高溫，又延燒右邊廢木山，現場用3輛怪手開挖防火牆幾乎守不住。

台南市消防局出動大批消防車、水庫車灌救，只能從場外載水進來，面對垃圾山大火顯得杯水車薪，火場的高溫在5、60公尺外都讓人受不了，火場不時傳來爆裂聲、高漲的火舌，景像駭人。

怪手要挖開防火區隔但失敗，後退再守。（記者楊金城攝）

20公尺高的垃圾山火舌竄燒。（記者楊金城攝）

垃圾山狂燒。（記者楊金城攝）

台南市環保局局長許仁澤（左二）到場。（記者楊金城攝）

