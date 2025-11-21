11/21今彩539頭獎開1注！800萬獎落南投

11月21日開獎的第114000282期今彩539頭獎開出1注；第114000107期大樂透頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

11月21日開獎的第114000282期今彩539頭獎開出1注，由南投縣魚池鄉日月村義勇街74號1樓的日月潭彩券行開出；第114000107期大樂透頭獎則摃龜。

第114000107期大樂透中獎號碼「14、20、21、28、31、46，特別號：37」。頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共40注中獎，每注可得5萬2219元；肆獎共89注中獎，每注可得1萬5087元；伍獎共1725注中獎，每注可得2000元；陸獎共2355注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3982中獎，每注可得400元；普獎共3萬1202注中獎，每注可得400元。

第114000107期49樂合彩中獎號碼為「14、20、21、28、31、46」。四合共8注中獎，每注可得20萬元；三合共88注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2628注中獎，每注可得1250元。

第114000282期今彩539中獎號碼為「05、10、17、28、35」。頭獎開出1注，可獲800萬元；貳獎共247注中獎，每注可得2萬元；參獎共9230注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7950注中獎，每注可得50元。

第114000282期39樂合彩中獎號碼為「05、10、17、28、35」。四合共12注中獎，每注可得21萬2500元；三合共695注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬8171注中獎，每注可得1125元。

第114000282期3星彩中獎號碼為「465」。壹獎共55注中獎，每注可得5000元。

第114000282期4星彩中獎號碼為「8600」。壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

