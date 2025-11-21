稱「日本熊出沒」取消出團 基隆退休族26人被詐騙損失近百萬

基隆市議員鄭文婷呼籲被蕭姓女子招攬旅遊受騙民眾要出面報案，保障自身權益。（鄭文婷提供）

基隆市發生旅行社詐騙案，某旅行社一名蕭姓女子長期在基隆市區招攬旅遊團，卻在出團前夕突然以日本有熊出沒取消，受害26人大多是退休人員，不乏退休局長和前議員，受騙金額高達97萬5000元，市議員鄭文婷呼籲市民務必提高警覺，避免再度受騙。

鄭文婷指出，這團民眾原預計11月7日前往日本東北旅遊，在6月每人繳交2萬元訂金，8月將全額團費都繳清。但蕭女11月5日晚上突然通知「日本有熊出沒」為由取消出團；11月7日又以「機票販售旅行社超賣、將賠償50%的違約金」等方式欺騙民眾，以博取信任。

鄭文婷強調，經了解後發現，旅行社從頭到尾根本沒有訂機票。目前已知受害者有26人，總金額高達97萬5000元，大多數是基隆市退休長者，其中不乏退休的消防局長、副總隊長和前議員等人。

據民眾指出，蕭女在基隆旅遊界頗為活躍，以前常參加她的旅遊行程，沒想到這次卻發生被詐騙事件。鄭文婷也呼籲民眾，若有參加蕭姓女子招攬的旅遊行程，務必向警方報案或洽詢相關單位，避免像這批日本團成員一樣，遭遇同樣的詐騙手法。

