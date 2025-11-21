金門染黃!外籍女觀光卻賣身 應召機房竟藏身台南透天厝

金門檢警查獲線上應召集團機房及工作人員。（金門地檢署提供）

1名外籍女到金門觀光還從事性交易，檢警追出幕後集團藏身台南市區，還設立線上應召機房，並僱用10餘名員工組織化經營，每次性交易費用數1000元至1萬元以上不等，集團獲利逾1000萬元；檢方將王姓經營者自台南解送金門偵訊，日前向法院聲押獲准。

金門縣警察局刑事警察大隊4月查獲1名以觀光名義入境的外籍女子，在金門某民宿與男客性交易，懷疑有賣淫集團從中媒介、營利，金門地檢署檢察官陳岱君指揮刑大成立專案小組，隨即將媒介賣淫女子的曾姓經紀人拘提到案，訊後向金門地方法院聲請羈押獲准。

金門地檢署向上溯源，由主任檢察官葉子誠、檢察官陳岱君協同專案小組持搜索票，11月13日在台南市中西區某透天厝內，當場查獲王男在內共14人經營的線上應召集團機房，並查扣大量電腦、手機、現金18萬6070元等證物，將集團王姓經營者解送金門地檢署，檢察官席時英漏夜訊問後，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘現場工作人員分別以5萬元至20萬元不等交保。

檢方指出，王男2023年起在台南市某透天厝等地架設應召網站，透過網路論壇刊登性交易廣告，提供應召女子照片、服務項目、費用等，若男客有需求，再將交易訊息轉知經紀人，指派應召女子與男客進行性交易，王男等依比例抽取佣金，曾媒介多名外籍女子到金門性交易；警方11月20日在金寧鄉某住宅內，又查獲2名外籍賣淫女子，扣得現金12萬8800元。

葉子誠說，該案對社會治安有重大影響，檢警持續追查案情。

金門警方查扣的電腦、手機、現金等證物。（金門地檢署提供）

金門檢警查扣電腦、手機、現金等證物。（金門地檢署提供）

