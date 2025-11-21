絕命內輪差！砂石車轉彎吞機車 女騎士棄車逃過死劫

南投女機車騎士（右）遭砂石車轉彎的內輪差迫近，嚇得後退倒地、棄車逃生。（民眾提供）

南投縣55歲李姓女子昨天（20日）騎機車要去竹山鎮市區拜拜，行經名竹大橋旁堤防路口時，卻右轉砂石車車斗逼近，巨大內輪差嚇得李女後退倒地，棄車逃開，機車則被捲進砂石車下，李女腿部擦挫傷，幸運躲過死劫。

竹山警方說，砂石車、機車當時在名竹大橋旁堤防道路停紅燈，砂石車高度較高，位在車側停等的機車剛好落入大車視線死角，2車在號誌轉綠時同時前進，砂石車駕駛沒發現一旁的機車，加上大車轉彎內輪差，即後輪會往轉彎方向內縮，以致迫近女騎士，幸好女騎士及時跳開，保住一命。

警方說，砂石車駕駛沒有酒駕，擦撞後也停車處理車禍，未有肇逃。女騎士直行，砂石車轉彎必須禮讓，雖駕駛沒發現女騎士，仍需負相關責任，後續肇責會再釐清。

警方提醒，大型車本身有很大的視野死角，轉彎後輪還會產生較大的內輪差，提醒用路人務必與大型車保持3公尺的安全距離，若可行則可保持在大型車後方，確保安全，而大型車駕駛在轉彎時，也要減速、禮讓直行車，確認車前、車側等視線盲區無其他人車才能通過，以維護行車安全。

