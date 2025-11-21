為讓外國教授指導 成大女研究生「不健康接近」判刑

成大楊姓女研究生遭外國教授終止指導，除偽造簽名，還以百封英文信、自殺威脅與追蹤教授夫人糾纏。（資料照）

成功大學出現「恐怖研究生」！楊姓女研究生為讓外國教授指導，除偽造授簽名，還以百封英文電郵轟炸以死相逼，並追蹤教授夫人社群、在校園守候，台南地院認為，楊女行為超學術研究的範圍，依跟騷法判刑3月。

前年9月間，外國教授以電郵表示，無法再信任楊女使用實驗室，同年10月表明終止指導關係，要求保持「健康距離」不要再聯絡。楊女卻在約8個月內狂寄近百封信，反覆強調「除了你，我什麼都不在乎」，要求重建信任，甚至寫下「今天以前不回信就自殺」等語，把對方婚姻關係當成情緒出口。

楊女還把矛頭指向教授家庭，鎖定公開帳號的教授夫人，換帳號追蹤傳訊，被封鎖後再留言質問，並寄信指控對方害他和外國教授決裂、學業全毀，聲稱自己得了不治之症、不想活了。期間她也連續撥打教授辦公室電話24通，被監視器拍到在腳踏車停車處守候、騎車靠近攔人說話。

外國教授指證，自己因此被嚴重干擾，不敢再回實驗室上班，課程改成遠距與雲端授課，最後被診斷憂鬱症，夫妻長期處在被監視與威脅感之中。教授夫人則說，她從未主動聯絡楊女，卻接連收到長篇英文信，一面指責她心狠手辣、影響實驗，一面又喊要自殺，讓人不知如何應對。

楊女辯稱，自己為了畢業才焦慮連絡，追蹤社群只是欣賞圖像，還質疑校方偏袒外國教授。法院認定，她明知遭拒仍以電郵、電話與帳號，反覆介入外國教授與教授夫人生活，已超出師生往來，構成跟騷法規定的一罪。法官審酌她推諉卸責，判徒刑3月，可以易科罰金，可上訴。

